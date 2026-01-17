Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ποιοι θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που θα επιβλέπει την επόμενη ημέρα στον θύλακα, και η σύνθεση δεν είναι της απόλυτης αρεσκείας της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει τους ηγέτες Τουρκίας, Αιγύπτου, Αργεντινής και Καναδά να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης που θα έχει εποπτικό ρόλο στην επόμενη ημέρα.

Το γραφείο της τουρκικής προεδρίας αναφέρει πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απέστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα».

Όπως τονίζουν οι Times of Israel, εξέχοντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ειρήνης περιλαμβάνουν τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον ανώτερο διπλωμάτη του Κατάρ Αλί Ταουάντι, τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, την υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ Ριμ Αλ-Χασίμι και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα επιβλέπει την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), την επίσης νεοσυσταθείσα ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα είναι υπεύθυνη για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Γάζας.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο κορυφαίος βοηθός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή Νικολάι Μλαντένοφ.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι θεωρεί μεγάλη τιμή του την πρόσκληση Τραμπ. Η Αίγυπτος λέει ότι εξετάζει την πρόσκληση Τραμπ, ενώ και το πρωθυπουργικό γραφείο του Μαρκ Κάρνεϊ δεν έχει τοποθετηθεί.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Ενστάσεις από το Τελ Αβίβ

Η συμπερίληψη ανώτατων αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία - δύο χώρες που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ - προκαλεί αναστάτωση στο Τελ Αβίβ

Αλλά δείχνει πόσο χρήσιμους τους θεωρεί ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει μιλήσει κολακευτικά για τις ικανότητές τους να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα σχετικά με ένα Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα δεν ήταν συντονισμένη με το Ισραήλ και ερχόταν σε αντίθεση με την ισραηλινή πολιτική.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ θα θέσει το ζήτημα στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Πρόσκληση και σε Ελλάδα-Κύπρο

Πρόσκληση για συνάντηση αναφορικά με τη συνάντηση για το θέμα της Γάζας είχαν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ελληνική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν και στη Διάσκεψη της Αιγύπτου για τη Γάζα, έχοντας πάρει και τότε πρόσκληση από την πλευρά των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.