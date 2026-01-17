Με διαδηλώσεις πλημμύρισε η πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της Γροιλανδίας, όπου το κεντρικό μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι πολίτες στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ηχηρό και ξεκάθαρο: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς, δεν θα γίνουμε Αμερικανοί πολίτες».

Όπως μετέφεραν πολίτες της Γροιλανδίας μιλώντας στον ΣΚAΪ, οι ίδιοι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να προσαρτηθούν στις ΗΠΑ, ενώ βρίσκονται σε σοκ καθώς νιώθουν ότι απειλούνται από έναν μέχρι πρότινος πολύ ισχυρό τους σύμμαχο.

Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κάποιοι εξ αυτών θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει βάλει στο μάτι τον ορυκτό πλούτο της χώρας τους, κάνοντας λόγο για «επιχείρηση κατάληψης» εις βάρος τους από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Χιλιάδες διαδηλωτές και στους δρόμους της Κοπεγχάγης

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα και στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: "Kalaallit Nunaat!", όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή του.

