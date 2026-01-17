Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που θα επιβλέπει την «επόμενη ημέρα» στον θύλακα, και η σύνθεσή της δεν είναι της απόλυτης αρεσκείας του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε -με τη συνήθη ροπή του στην υπερβολή- το «πιο σπουδαίο και περίοπτο» συμβούλιο που «σχηματίστηκε ποτέ».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απέστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», αναφέρει μάλιστα το γραφείο του Ερντογάν.

Όπως τονίζουν οι Times of Israel, εξέχοντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ειρήνης περιλαμβάνουν τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον ανώτερο διπλωμάτη του Κατάρ Αλί Ταουάντι, τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, την Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ Ριμ Αλ-Χασίμι και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Η συμπερίληψη ανώτατων αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία - δύο χώρες που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ - είναι πιθανό να αναστατώσει την Ιερουσαλήμ, αλλά καταδεικνύει την υποτιθέμενη χρησιμότητά τους για τον Τραμπ, ο οποίος έχει μιλήσει κολακευτικά για τις ικανότητές τους να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα επιβλέπει την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), την επίσης νεοσυσταθείσα ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα είναι υπεύθυνη για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Γάζας.

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή συνεδρίασε την Παρασκευή παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και του Βούλγαρου διπλωμάτη Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο κορυφαίος βοηθός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή Μλαντένοφ.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Τετάρτης από τον Γουίτκοφ για έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέγοντας ότι η εστίαση θα μετατοπιστεί στην αποστρατιωτικοποίηση, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Η πρώτη φάση σταμάτησε τον πόλεμο, επέτρεψε μια μερική αποχώρηση του Ισραήλ, διευκόλυνε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με εκατοντάδες Παλαιστίνιους που κρατούνταν στο Ισραήλ και επέτρεψε την παροχή περιορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αν και η συμφωνία απαιτούσε πλήρη πρόσβαση.

Η δεύτερη φάση προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) και τη σύσταση της παλαιστινιακής «τεχνοκρατικής» επιτροπής για την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι έχουν δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα την κατάπαυση του πυρός, η οποία ακολούθησε τον πόλεμο που σκότωσε περισσότερα από 71.000 θύματα - κυρίως γυναικόπαιδα- και τραυμάτισε πάνω από 171.000 από τον Οκτώβριο του 2023. Από την εκεχειρία, σχεδόν 450 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.200 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

