Σπαρακτικές σκηνές στη Γάζα. Πασχίζοντας να επιβιώσουν στα χαλάσματα και τα κατεστραμμένα από τον πόλεμο κτίρια, ο Άχμεντ Αλ-Σανμπάρι και τρεις από τους γιους του διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μαζέψουν φύλλα μουριάς για να φάνε, μια σκηνή που διαδραματίζεται σε όλο τον θύλακα καθώς οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίση πείνας.

«Είναι τρομακτικό να περπατά κανείς όταν γίνονται ακόμα βομβαρδισμοί», δήλωσε ο Αλ-Σανμπάρι, ο οποίος όπως πολλοί κάτοικοι της Γάζας ριψοκινδυνεύει για να βρει τροφή.

Η γυναίκα του Άχμεντ, η Φάτιμα, πλένει τα φύλλα και τα βράζει σε μια αυτοσχέδια εστία.

«Δεν αντέχεται τίποτα από αυτό, ούτε η γεύση ούτε το χρώμα», δήλωσε η ίδια. Η Φάτιμα γεμίζει τα φύλλα με ρύζι και μπαχαρικά, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να πείσει τα παιδιά της να ανεχθούν την ξινή γεύση. Ωστόσο, η πικρίλα παραμένει.

Τα φύλλα μουριάς είναι τροφή για ζώα, λέει η Φάτιμα. «Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;».

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ένοπλοι της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας πάνω από 250 αιχμαλώτους, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία.

Εννέα μήνες αργότερα, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δηλώνουν στον πόλεμο ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 38.000 Παλαιστίνιοι. Η οκταμελής οικογένεια Αλ-Σανμπάρι παλεύει να επιβιώσει, όπως πολλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα, όπου 2,3 εκατ. άνθρωποι ζουν σε ένα από τα πλέον πυκνοκατοικημένα μέρη τον κόσμο, αντιμέτωποι με ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα.

Σε ανακοίνωση της 9ης Ιουλίου, ομάδα ειδικών του ΟΗΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι ο λιμός έχει εξαπλωθεί σε όλον τον θύλακα. Η διπλωματική αποστολή του Ισραήλ στη Γενεύη δήλωσε ότι η ανακοίνωση αυτή συνιστά «παραπληροφόρηση».

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, τουλάχιστον 33 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω υποσιτισμού, κυρίως στις βόρειες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.