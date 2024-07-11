ΝΑΤΟ: Ο Σάντσεθ καλεί να μην εφαρμόζονται «δυο μέτρα και δυο σταθμά» στην Ουκρανία και στη Γάζα

Ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ έναντι του Ισραήλ, κάλεσε χθες Τετάρτη από την Ουάσιγκτον τις κυβερνήσεις των κρατών της Δύσης να μην εφαρμόζουν «δυο μέτρα και δυο σταθμά» όσον αφορά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν λέμε στους λαούς μας πως υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, τότε πρέπει να κάνουμε το ίδιο όσον αφορά τη Γάζα», είπε στο περιθώριο της συνόδου του NATO, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες της στρατιωτικής συμμαχίας αποφάσισαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατιωτική βοήθειά τους στο Κίεβο.

Για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας θα όφειλε να υπάρχει «συνεπής πολιτική θέση» για το ζήτημα αυτό, «χωρίς να εφαρμόζουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για άμεση και επείγουσα κατάπαυση του πυρός», τόνισε ακόμη, προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου κλιμάκωσης στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Η Ισπανία έγινε τους τελευταίους μήνες μια από τις φωνές που επικρίνουν περισσότερο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μαζί με αυτές της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε στα τέλη του Μαΐου το κράτος της Παλαιστίνης, πυροδοτώντας την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

