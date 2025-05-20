Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν χθες Δευτέρα να προχωρήσουν στην επιβολή «ναυτικού αποκλεισμού» στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα, εν είδει αντιποίνων για τις εντεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Όλες οι εταιρείες των οποίων τα πλοία βρίσκονται ή κατευθύνονται προς αυτό το λιμάνι ενημερώνονται μέσω αυτής της ανακοίνωσης πως το λιμάνι (...) έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των στόχων μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γιαχία Σαρία.

Η απόφαση αποτελεί «αντίδραση στην κλιμάκωση της βάναυσης ισραηλινής επίθεσης εναντίον του λαού μας και της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών.

Συμπλήρωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστούν ωσότου σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και αρθεί ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα.

Το πρωί χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως στόχος του είναι το Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, όπου η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανέφερε πως 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

