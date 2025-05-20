Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε απόφασή της να διακοπεί μεγάλο έργο αιολικής ενέργειας στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα η Δημοκρατική κυβερνήτριά της πολιτείας αυτής, η Κάθι Χόκουλ, κι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Η απρόσμενη μεταβολή σημαίνει πως η οικοδόμηση του θαλάσσιου πάρκου ανεμογεννητριών Empire Wind 1, 24 χιλιόμετρα νότια του Λονγκ Άιλαντ θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα δελτία Τύπου τα οποία δημοσιοποίησαν τόσο η αξιωματούχος, όσο και η εταιρεία.

Το έργο Empire Wind 1 του νορβηγικού κολοσσού ενέργειας Equinor εκτιμώμενης αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,25 δισεκ. ευρώ), προβλέπει ότι 54 ανεμογεννήτριες θα παρέχουν 810 μεγαβάτ στο Μπρούκλιν, ή αλλιώς θα καλύπτουν τις ανάγκες 500.000 νοικοκυριών.

Η Κάθι Χόκουλ τόνισε πως «ευχαριστεί» προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας στην ανακοίνωσή της απόλυτα «απαραίτητο» το έργο, τόσο διότι εγγυάται 1.500 θέσεις εργασίας, όσο και διότι θα εγγυηθεί «καθαρή ενέργεια» στην πολιτεία.

«Το οικονομικό μέλλον της Νέας Υόρκης θα τροφοδοτηθεί από άφθονη και καθαρή ενέργεια που θα βοηθήσει τα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις μας να ακμάσουν», διαβεβαίωσε η κυρία Χόκουλ.

«Εκτιμάμε το γεγονός πως μπορεί να ξαναρχίσει η κατασκευή του Empire Wind, σχεδίου που υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ενέργεια ενώ υποστηρίζουμε τις τοπικές οικονομίες και δημιουργούμε θέσεις εργασίας», σημείωσε από την πλευρά του ο Άντερς Ούπενταλ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Equinor.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ είχε ανακοινώσει στα μέσα Απριλίου ότι διέταξε να σταματήσουν «αμέσως» οι εργασίες ωσότου επανεξεταστεί το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν είχε κάνει «επαρκή ανάλυση» των επιπτώσεων του.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων, σταματώντας διάφορα έργα αιολικής ενέργειας. Ανάμεσα στα μέτρα που πήρε ήταν το πάγωμα των εκμεταλλεύσεων και των ομοσπονδιακών δανείων για κάθε έργο αιολικής ενέργειας σε γαίες και θάλασσες.

Εκπρόσωπος της Equinor δήλωνε στο Γαλλικό Πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα ότι η επιχείρηση εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το έργο εάν δεν βρισκόταν λύση γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

