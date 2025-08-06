Γάζα: 20 νεκροί από την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε τρόφιμα μέσα στο πλήθος

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε το θάνατο 20 ανθρώπων χθες το βράδυ, όταν φορτηγό που μετέφερε τρόφιμα ανατράπηκε μέσα στο πλήθος.

«Το φορτηγό ανατράπηκε ενώ εκατοντάδες άμαχοι περίμεναν βοήθεια σε τρόφιμα στη ζώνη του Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Το φορτηγό είχε αναγκασθεί από τον ισραηλινό στρατό να χρησιμοποιήσει επικίνδυνους δρόμους, οι οποίοι είχαν προηγουμένως βομβαρδισθεί» και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση, εξήγησε.

«Παρά την πρόσφατη περιορισμένη έγκριση μερικών φορτηγών με βοήθεια, η κατοχή (σ.σ.: το Ισραήλ) εμποδίζει εσκεμμένα την ασφαλή διέλευση και τη διανομή αυτής της βοήθειας. Υποχρεώνει τους οδηγούς να περάσουν από δρόμους που είναι γεμάτοι με πεινασμένους αμάχους που περιμένουν εδώ και εβδομάδες τα προϊόντα πρώτης ανάγκης», καταγγέλλει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί η κυβέρνηση της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Αυτή «η εσκεμμένη και εγκληματική συμπεριφορά οδηγεί συχνά στο να ορμούν στα φορτηγά πλήθη απελπισμένων που παίρνουν δια της βίας το φορτίο τους», εξήγησε η κυβέρνηση, η οποία έκανε επίσης λόγο για 20 νεκρούς αμάχους και δεκάδες τραυματίες.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ελέγχει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.