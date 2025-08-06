Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που μαίνεται στο νομό του Οντ στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ αργά χθες το βράδυ είχαν ανακοινώσει πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, η κατάσταση του ενός από τους οποίους ήταν σοβαρή, καθώς έφερε εκτεταμένα εγκαύματα.

Η νομαρχία του Οντ ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται «πολύ γρήγορα», έκαψε μέσα σε μερικές ώρες 80.000 στρέμματα βλάστησης και προκάλεσε το κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου A9 που συνδέει τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ 1.820 πυροσβέστες προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 2.500 νοικοκυριά στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι φλόγες, που ενισχύονται από τον άνεμο, έφθασαν στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, κοντά στην Καρκασόν, όπου κάηκαν σπίτια.

Παραθεριστές σε κάμπινγκ απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν γύρω στις 30 κατοικίες. Στο Τουρνισάν, ένα άλλο χωριό στον τομέα, κάτοικοι προσπαθούν να συγκρατήσουν την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας λάστιχα ποτίσματος, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

A massive forest fire has broken out in the Aude region of southern France. An area of 4,500 hectares has been affected by this fire. More than 1,000 firefighters are trying to control the rapidly spreading fire So far two people have been reported injured pic.twitter.com/eKKPDsm5cK — Baal Narenderr (@SurrenderNaren) August 6, 2025

«Η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι πολύ γρήγορη και έχει ήδη κάψει 80.000 στρέμματα. (...) Ο αυτοκινητόδρομος A9 έκλεισε ανάμεσα στο Περπινιάν και τη Ναρμπόν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι η πυρκαγιά πλησιάζει τον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ η γενική γραμματέας της νομαρχίας του Οντ Λουσί Ρος.

«Ο άνεμος εξασθενεί. Τη νύκτα η υγρασία είναι λίγο περισσότερη. Μπρούμε να ελπίζουμε ότι η φωτιά θα προχωρήσει πιο αργά αυτή τη νύκτα», πρόσθεσε.

Χίλιοι διακόσιοι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τρεις τραυματίσθηκαν ελαφρά. Μέχρι να πέσει η νύκτα, τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, εννέα Canadair, πέντε Dash και δύο ελικόπτερα, «το μέγιστο των εθνικών δυνατοτήτων», σύμφωνα με την Ρος, δεν είχαν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε αργά χθες το βράδυ στο X πως όλοι οι κυβερνητικοί πόροι έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

