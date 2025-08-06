Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 10 άλλων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας Ιβάν Φεντόροφ.

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στη διάρκεια 24 ωρών και μέχρι σήμερα το πρωί 567 επιθέσεις σε 16 οικισμούς στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δήλωσε ο Φεντόροφ.

Τουλάχιστον εννέα κτίρια υπέστησαν ζημιές από πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη της Ζαπορίζια, ανέφερε ο Φεντόροφ μέσω του Telegram. Η πόλη της Ζαπορίζια είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας.

«Υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται στο πεδίο», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Στο μεταξύ, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροπσκάφη προκάλεσε ζημιές σε υποδομές αερίου και σε ένα κύριο αγωγό αερίου στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής Όλεχ Κίπερ.

«Ως αποτέλεσμα της ζημιάς στον κύριο αγωγό αερίου, 2.500 καταναλωτές έχουν αποσυνδεθεί προσωρινά», ανέφερε ο Κίπερ μέσω του Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

