Από ψηλά, η Γάζα μοιάζει με τα ερείπια ενός αρχαίου πολιτισμού. Ένα μωσαϊκό από κατεστραμμένα σπίτια, γειτονιές διάσπαρτες με κρατήρες, ερείπια και δρόμους που δεν οδηγούν πουθενά. Τα απομεινάρια των πόλεων που καταστράφηκαν. Αλλά αυτό, όπως σημειώνει ο Guardian, δεν είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής ούτε οφείλεται στην αργή πάροδο του χρόνου. Η Γάζα μόλις δύο χρόνια πριν ήταν ένας πολυσύχναστος, ζωντανός τόπος, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοί της. Οι αγορές της ήταν γεμάτες κόσμο, οι δρόμοι της γεμάτοι παιδιά. Αυτή η Γάζα έχει πια χαθεί — δεν είναι θαμμένη κάτω από ηφαιστειακή τέφρα, αλλά ισοπεδωμένη από μια ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που αφήνει πίσω της έναν τόπο που μοιάζει με τα απομεινάρια μιας αποκάλυψης.

Η εφημερίδα Guardian έλαβε την Τρίτη άδεια να ταξιδέψει με ένα ιορδανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που έριξε ανθρωπιστική βοήθεια, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα ότι επιτρέπει εκ νέου τις συντονισμένες αεροπορικές ρίψεις πάνω από τη Γάζα, λόγω της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για τη σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, η οποία έχει φτάσει σε τέτοιο κρίσιμο σημείο που πλέον η κατάσταση περιγράφεται ως λιμός.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η πτήση προσέφερε όχι μόνο την ευκαιρία να δει κανείς τρεις τόνους βοήθειας – που δεν ήταν καθόλου αρκετοί – να ρίχνονται πάνω από τη Γάζα που μαστίζεται από την πείνα, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία να παρατηρήσει, αν και από ψηλά, μια περιοχή που έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από τις 7 Οκτωβρίου και την επακόλουθη επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εκείνη την ημέρα, το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα – μια κίνηση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των σύγχρονων συγκρούσεων, που σηματοδοτεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου απαγορεύτηκε η πρόσβαση δημοσιογράφων σε μια ενεργή ζώνη πολέμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Η εικόνα της Γάζας από ψηλά - Πηγή Guardian

Ακόμη και από υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, ήταν εφικτό να διακρίνει κανείς μέρη όπου φαίνονται μερικά από τα πιο καταστροφικά κεφάλαια της σύγκρουσης – ένα τοπίο χαραγμένο με τα σημάδια των πιο θανατηφόρων επιθέσεων. Πρόκειται για περιοχές που έχουν πληγεί από βομβαρδισμούς και πολιορκίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί με θάρρος από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους – συχνά με κόστος τη ζωή τους. Περισσότεροι από 230 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι βρίσκονται θαμμένοι σε πρόχειρα νεκροταφεία.

Περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση, το αεροπλάνο πετάει πάνω από τα ερείπια της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας, που έχουν μετατραπεί σε μια έρημη περιοχή με κατεστραμμένα τσιμεντένια κτίρια και σκόνη. Τα κτίρια έχουν μετατραπεί σε ερείπια, οι δρόμοι είναι γεμάτοι κρατήρες, ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί. Από αυτή την απόσταση είναι σχεδόν αδύνατο να δει κανείς τους κατοίκους της Γάζας. Μόνο με ένα φακό κάμερας σχεδόν 400 mm είναι δυνατό να διακρίνει κανείς μια μικρή ομάδα ανθρώπων που στέκονται ανάμεσα στα ερείπια ενός κατεστραμμένου τοπίου, το μοναδικό σημάδι ζωής σε ένα μέρος που μοιάζει ακατοίκητο. Καθώς το αεροσκάφος πλησιάζει το προσφυγικό στρατόπεδο Nuseirat, η πίσω πόρτα ανοίγει και παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια πέφτουν, με αλεξίπτωτα να ανοίγουν καθώς πλησιάζουν το έδαφος.

«Με τις σημερινές αεροπορικές ρίψεις, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας έχουν πραγματοποιήσει 140 αεροπορικές ρίψεις, επιπλέον των 293 σε συνεργασία με άλλες χώρες, παραδίδοντας 325 τόνους βοήθειας στη Γάζα από την επανέναρξη των αεροπορικών ρίψεων στις 27 Ιουλίου», σύμφωνα με τον ιορδανικό στρατό.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Guardian, αυτές οι ποσότητες κάθε άλλο παρά αρκετές είναι. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι ο λιμός εξαπλώνεται ραγδαία σε ολόκληρη την περιοχή. Αν και οι αεροπορικές ρίψεις μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τουλάχιστον κάτι γίνεται, είναι, κατά γενική ομολογία, δαπανηρές, αναποτελεσματικές και δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστον να συγκριθούν με την ποσότητα της βοήθειας που θα μπορούσε να παραδοθεί με φορτηγά. Σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, κατά τους πρώτους 21 μήνες του πολέμου, οι αεροπορικές ρίψεις τροφίμων για 104 ημέρες παρείχαν τροφή που αντιστοιχούσε σε μόλις τέσσερις ημέρες για τους κατοίκους της Γάζας.

Ο Guardian σημειώνει επίσης ότι οι αεροπορικές ρίψεις μπορούν να είναι και θανατηφόρες: Τουλάχιστον 12 άτομα πνίγηκαν πέρυσι προσπαθώντας να ανακτήσουν τρόφιμα που έπεσαν στη θάλασσα, και τουλάχιστον πέντε σκοτώθηκαν από φορτία που έπεσαν πάνω τους.

Πιο νότια, το αεροπλάνο περνά πάνω από το Deir al-Balah, στο κέντρο της Γάζας. Εκεί, στην περιοχή al-Baraka, στις 22 Μαΐου, η 11χρονη Yaqeen Hammad, γνωστή ως η νεότερη influencer των κοινωνικών μέσων στη Γάζα, σκοτώθηκε μετά από μια σειρά σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν και το σπίτι της, ενώ πότιζε τα λουλούδια σε ένα μικρό κομμάτι πρασίνου που είχε δημιουργηθεί σε ένα στρατόπεδο προσφύγων.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, το αεροσκάφος πετάει κοντά στη Χαν Γιουνίς, που πολιορκείται εδώ και μήνες από τις ισραηλινές δυνάμεις εν μέσω σφοδρών μαχών μέσα και γύρω από τα νοσοκομεία της πόλης. Κάπου στα βόρεια προάστια βρίσκονται τα ερείπια του σπιτιού της Δρ Alaa al-Najjar, μιας παλαιστίνιας παιδιάτρου που εργαζόταν στο νοσοκομείο al-Tahrir, μέρος του ιατρικού συγκροτήματος Nasser. Το σπίτι της βομβαρδίστηκε τον Μάιο, ενώ εκείνη ήταν σε βάρδια. Ο σύζυγός της και εννέα από τα δέκα παιδιά της σκοτώθηκαν στην επίθεση, τονίζει ο Guardian.

Από τον ουρανό, είναι εντυπωσιακό πόσο μικρή είναι η Γάζα – ένα κομμάτι γης που έχει γίνει το «θέατρο» μιας από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις στον κόσμο. Το έδαφος είναι τέσσερις φορές μικρότερο από τη διοικητική ζώνη του Λονδίνου. Σε αυτή τη μικρή γωνιά της Μέσης Ανατολής, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, εκατοντάδες άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, η ρεπόρτερ του Guardian Malak A Tantesh, δημοσιογράφος και επιζώσα, ετοιμάζει ένα ακόμα ρεπορτάζ της. Οι περισσότεροι συνάδελφοί της στον Guardian, συντάκτες και άλλοι συνεργάτες, δεν έχουν γνωρίσει ακόμα την Tantesh, λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού που καθιστά αδύνατη την έξοδο των κατοίκων της Γάζας. Έχει εκτοπιστεί πολλές φορές, ζει χωρίς σίγουρη πρόσβαση σε τρόφιμα ή νερό και έχει χάσει συγγενείς, φίλους και το σπίτι της στον πόλεμο.

Καθώς το αεροσκάφος επιστρέφει προς την Ιορδανία, ένας στρατιώτης που βρίσκεται στο αεροσκάφος δείχνει προς τον ομιχλώδη ορίζοντα, προς τα νότια. «Εκεί κάτω είναι η Ράφα», λέει.

Η Ράφα, η νοτιότερη περιοχή της Γάζας, είναι μια περιοχή που έχει πλέον καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια εύρεσης τροφίμων από τότε που το Gaza Humanitarian Foundation ανέλαβε την παράδοση τροφίμων στον θύλακα τον Μάιο. Μόλις λίγα χιλιόμετρα προς τα ανατολικά, ανάμεσα σε λόφους γεμάτους κρατήρες, βρίσκεται το σημείο όπου στις 23 Μαρτίου μια ισραηλινή στρατιωτική μονάδα χτύπησε μια αυτοκινητοπομπή παλαιστινιακών οχημάτων έκτακτης ανάγκης, σκοτώνοντας 15 γιατρούς και διασώστες, οι οποίοι αργότερα θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο.

Μετά την προσγείωση στην αεροπορική βάση King Abdullah II της Ιορδανίας στο Ghabawi, η ίδια ερώτηση φαίνεται να απασχολεί τους λίγους δημοσιογράφους που επιβιβάστηκαν στην πτήση: Πότε θα ξαναδούμε τη Γάζα; Και αφού είδαμε αυτή την κατεστραμμένη έρημο, τι άλλο μπορεί να καταστραφεί όταν έχουν ήδη χαθεί τόσα πολλά, διερωτάται ο Guardian.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.