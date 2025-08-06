Η δικαιοσύνη της Αργεντινής άσκησε ποινική δίωξη σε άνδρα τον οποίο βαραίνουν υποψίες ότι σκότωσε και διαμέλισε στο σπίτι του τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, πάντα Παρασκευές, ενημέρωσε χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία στην επαρχία Χουχούι (βορειοδυτικά).

Ο ύποπτος, 37 ετών, αντιμετωπίζει δίωξη για «ανθρωποκτονίες» κατά συρροή «με επιβαρυντικές περιστάσεις», καθώς επέδειξε «ιδιάζουσα βαναυσότητα». Έχει πλέον προφυλακιστεί.

Η έρευνα αφορά δολοφονίες τουλάχιστον πέντε ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί. Έπειτα από αναλύσεις υλικού προερχόμενου από συστήματα παρακολούθησης, επικεντρώθηκε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, όπου εντοπίστηκαν «οστά, αίμα, κομματάκια δέρματος» και ακόμη «ανθρώπινη μύτη», εξήγησε στο AFP ο γενικός εισαγγελέας στη Χουχούι, ο Σέρχιο Λέγιο Σάντσες.

Στο ακίνητο που ερευνήθηκε, έφηβος 16 ετών, που παρουσιάστηκε ως ανιψιός του ιδιοκτήτη, φέρεται να είπε σε αστυνομικούς «θέλω να μιλήσω, θέλω να πω τι έγινε», σύμφωνα με τον εισαγγελέα που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, τον Γκιγιέρμο Μπέγιερ, που μίλησε στο μέσο ενημέρωσης A24.

Ανέφερε πως ο θείος του «έβγαινε τις Παρασκευές μετά το μεσημέρι κι επέστρεφε το βράδυ με διάφορους ανθρώπους. Κατά τα φαινόμενα τους πρόσφερε δουλειά και κατόπιν τους προσκαλούσε να πιούν κάτι στο σπίτι του».

«Έφευγα επειδή ήξερα ότι (...) γίνονταν άσχημα πράγματα. Τους ξυλοκοπούσε, τους σκότωνε, τους έκοβε κομμάτια, τους έκαιγε και τους πέταγε έξω μέσα σε σακούλες σκουπιδιών», είπε το παιδί.

Κατά τον κ. Λέγιο Σάντσες, τα θύματα «ήταν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άστεγοι, περιφερόμενοι στους δρόμους» και στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αυτό το στάδιο στην «ανάλυση των υποτιθέμενων ανθρώπινων υπολειμμάτων» και στη «συγκέντρωση βιολογικού υλικού από συγγενείς των αγνοουμένων για να γίνουν συγκρίσεις» DNA, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

