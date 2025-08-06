Διχασμός επικρατεί στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με τα επόμενα βήματα στη Γάζα. Η χθεσινή συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, η οποία αναμενόταν να συζητήσει την έκκληση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για «πλήρη κατοχή» της Γάζας, αναβλήθηκε αφού προκλήθηκαν εντάσεις σχετικά με το κατά πόσον το σχέδιο είναι εφικτό.

Εν μέσω της στασιμότητας των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης επίθεσης, με στόχο την πλήρη ανάληψη του ελέγχου των παλαιστινιακών εδαφών μετά από 22 μήνες πολέμου εναντίον της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς.

Ωστόσο, ανώτεροι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματικοί και πρώην ανώτεροι διοικητές προειδοποίησαν ότι το σχέδιο θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, θα διακινδύνευε την περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ και θα απαιτούσε από Ισραηλινούς στρατιώτες να διοικήσουν έναν πληθυσμό στον οποίο εξακολουθούσαν να υπάρχουν μαχητές της Χαμάς.

Έντονος διαπληκτισμός υπήρξε μεταξύ του Νετανιάχου και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ σχετικά με το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ζαμίρ να υποστηρίζει ότι η απόφαση αποτελεί «παγίδα» για τον Ισραηλινό Στρατό. Ο Ζαμίρ απουσίαζε από τη συνεδρίαση του υπουργικού ωστόσο, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με αξιωματούχους ασφαλείας, αλλά όχι σε πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Το γραφείο του δήλωσε αργότερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα εφαρμόσει οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στο υπουργικό συμβούλιο.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα για μια ανάρτηση στο X του γιου του πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου, ο οποίος δεν κατέχει κυβερνητική θέση. Ο νεότερος Νετανιάχου επιτέθηκε στον Ζαμίρ και υπονόησε ότι βρισκόταν πίσω από μια «εξέγερση και απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που αρμόζει σε μια μπανανιέρα δημοκρατία στην Κεντρική Αμερική της δεκαετίας του '70».

Ο Ζαμίρ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με το υπουργικό συμβούλιο και πηγές στο γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι εάν αντιταχθεί στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, μπορεί να παραιτηθεί.

Στρατιωτικοί αναλυτές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, παραπέμποντας σε ορισμένους αξιωματούχους του αμυντικού τομέα, ήταν επίσης επιφυλακτικοί. Γράφοντας στη Yedioth Ahronoth, ο σχολιαστής στρατιωτικών υποθέσεων Yossi Yehoshua περιέγραψε τους κινδύνους της πρότασης. «Όμηροι... θα πεθάνουν, μεγάλος αριθμός στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα σκοτωθεί, καθώς υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα υλικοτεχνικής υποστήριξης - πού θα στεγαστούν οι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες που βρίσκονται τώρα στην πόλη της Γάζας».

«Προς το παρόν, το Ισραήλ απλώς δεν έχει νομιμοποίηση ούτε να συνεχίσει να πολεμά στη Γάζα ούτε να ιδρύσει μια πόλη προσφύγων στα ερείπιά της»

Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ

Αργά την Τρίτη, ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός της περιοχής «θα έθετε σε κίνδυνο καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους και θα μπορούσε να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο τις ζωές των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα».

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Μίροσλαβ Γιέντσα, βοηθός γενικού γραμματέα για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, δήλωσε: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στη Γάζα ή στην ευρύτερη ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Γκενγκ Σουάνγκ, εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για τα αναφερόμενα σχέδια για τη Γάζα και πρόσθεσε: «Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τέτοιες επικίνδυνες ενέργειες». Απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τις χώρες με επιρροή να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν στην επίτευξή της.

ΥΠΕΞ Ισραήλ σε ΟΗΕ: Καταδικάστε τη Χαμάς

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι η Χαμάς και η «μηχανή προπαγάνδας» της έχουν ανατρέψει τον κόσμο. «Ένα τεράστιο μέρος των διεθνών μέσων ενημέρωσης αγνοεί την αλήθεια και πιστεύει τα ψέματά της», δήλωσε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΟ) για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή την Τρίτη.

Στην ομιλία του, ο Σαάρ τόνισε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η παγκόσμια κοινότητα πρέπει επιτέλους να καταδικάσουν τη Χαμάς και να θεωρήσουν την τρομοκρατική ομάδα υπόλογη για τα εγκλήματά της.

Επέκρινε επίσης την έλλειψη αντίδρασης του ΟΗΕ μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) που έδειχναν τους ομήρους Εβιάταρ Νταβίντ και Ρομ Μπρασλάβσκι.

«Ξέρετε τι έγραψε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες μετά τη δημοσιοποίηση των φρικτών φωτογραφιών του Εβιάταρ και της Ρομ; Ούτε λέξη! Εκκωφαντική σιωπή!»

«Ωστόσο, βλέπουμε επίσης τα ατελείωτα και εμμονικά του tweets κατά του Ισραήλ, ξανά και ξανά», σημείωσε ο Σαάρ.

Πρόσθεσε ότι διάβασε τους New York Times μετά τη δημοσίευση του βίντεο του Ντέιβιντ το βράδυ της Παρασκευής. «Έψαξα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω τον Εβιάταρ στην πρώτη σελίδα», είπε ο Σαάρ, κρατώντας ψηλά ένα αντίτυπο της εφημερίδας. «Και μετά, δεν μπόρεσα να βρω τη φωτογραφία του σε καμία από τις εφημερίδες».

«Καλώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης: βάλτε τον Εβιάταρ και τους Ρομ στο επίκεντρο. Δεν είναι αυτό άξιο είδησης;» ρώτησε.

Ο Σαάρ συνέχισε: «Γινόμαστε μάρτυρες της αντι-ισραηλινής ατζέντας πολλών παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Μεταθέτουν την ευθύνη των απαγωγέων και των βιαστών στη χώρα που δέχτηκε την επίθεση. Μεταθέτουν την ευθύνη από τους τρομοκράτες στα θύματα» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.