Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι τα πτώματα 19 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αλ-Μαουάσι, σε μια περιοχή που παρουσιάζει το Ισραήλ ως "ανθρωπιστική ζώνη", ταυτοποιήθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία των γύρω περιοχών.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας είχε ανακοινώσει νωρίτερα 40 νεκρούς από το πλήγμα αυτό που είχε στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, υψηλόβαθμα στελέχη της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας "ο (ισραηλινός) στρατός κατοχής (διέπραξε) μια φρικτή σφαγή βομβαρδίζοντας σκηνές για εκτοπισμένους στην περιοχή του αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιούνις, όπου 19 νεκροί (των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή) έφτασαν σε νοσοκομεία και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά", σε αυτό το χτύπημα που έπληξε σκηνές ανθρώπων εκτοπισμένων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Το υπουργείο αφήνει να εννοηθεί ότι οι απολογισμός μπορεί να αυξηθεί δηλώνοντας, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, ότι "απροσδιόριστος αριθμός θυμάτων παραμένει κάτω από τα χαλάσματα, κάτω από την άμμο και πάνω στους δρόμους, τα οποία ακόμη δεν έφθασαν στα νοσοκομεία".

Λίγο μετά τη 1.30 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε "πλήγμα ακριβείας" εναντίον "στελεχών της Χαμάς" στο αλ-Μαουάσι, έναν παραλιακό τομέα 46 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον οποίο το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει "ανθρωπιστική ζώνη" και όπου υποτίθεται συγκεντρώνονται οι Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας που κλήθηκαν να εκκενώσουν τους τομείς που αποτέλεσαν στόχο των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας της Γάζας, ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, δήλωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι "40 μάρτυρες και 60 τραυματίες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν" στα γειτονικά νοσοκομεία μετά το πλήγμα αυτό και ότι δεκαπέντε άνθρωποι αγνοούνται.

Διαβεβαιώνοντας ότι έλαβε "πολλά μέτρα για να περιορίσει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους αμάχους", ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς πως χρησιμοποιούν "τις πολιτικές υποδομές της ανθρωπιστικής ζώνης" και μετατρέπουν "συστηματικά αμάχους της Γάζας σε ανθρωπινή ασπίδα", είχε αμφισβητήσει τον αριθμό αυτό, τονίζοντας ότι (ο αριθμός) δεν "συμφωνεί με τις πληροφορίες (που είχε στην κατοχή του τη στιγμή του πλήγματος), με τον τύπο των συγκεκριμένων πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια με την οποία διεξήχθη το πλήγμα.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο για τον λόγο της διαφοράς μεταξύ της αξιολόγησης του υπουργείου και της υπηρεσίας του, ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της Γάζας, απάντησε: "Δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε για τις πληροφορίες του υπουργείου". "Αν λένε 19, τότε είναι 19 νεκροί. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι" για τον αριθμό αυτό, πρόσθεσε.

