Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα αναμετρηθούν απόψε στη Φιλαδέλφεια στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ, με το διακύβευμα να είναι μεγάλο καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι μεταξύ των δύο χωρίς ξεκάθαρο νικητή.

Όταν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ μοιραστούν τη σκηνή της συζήτησης την Τρίτη το βράδυ, οι ψηφοφόροι θα έχουν την πρώτη και πιθανώς μοναδική ευκαιρία να δουν και τους δύο υποψηφίους δίπλα-δίπλα σε έναν αγώνα που ξεκίνησε μόλις πριν από επτά περίπου εβδομάδες, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν αναδείξει την οικονομία ως την κύρια ανησυχία των Αμερικανών, η οποία θα καθορίσει και την κατεύθυνση της ψήφου τους.

Η πολιτική του Τραμπ για τους δασμούς, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, θα επιβάλει δραματικά υψηλότερους φόρους εισαγωγών στα προϊόντα που θα εισάγονται στα λιμάνια της χώρας από το εξωτερικό. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα για την κυβέρνηση, αλλά θα οδηγήσει σε αύξηση των αγαθών και των υπηρεσιών για τους πολίτες.

Ο Τραμπ υπόσχεται περισσότερες εξορύξεις πετρελαίου, ένα βασικό κόστος για πολλές επιχειρήσεις, για να μειώσει τις τιμές — αλλά υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα για το αν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντλούν ήδη περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία.

Επιπλέον, η άνευ προηγουμένου καταστολή της μετανάστευσης που ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι εάν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, λένε οι οικονομολόγοι, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι οι τιμές θα «πέσουν δραματικά και γρήγορα».

Από την άλλη πλευρά οι προτεινόμενες πολιτικές της Χάρις ενδέχεται να αυξήσουν τον πληθωρισμό.

Η πίστωση φόρου για την πρώτη κατοικία και ο τριπλασιασμός της έκπτωσης φόρου παιδιού για τα νεογέννητα που προτείνει θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα στους καταναλωτές για να ξοδέψουν σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά επίσης θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές τους.

Η Χάρις έχει προτείνει επίσης ένα σχέδιο που το επιτελείο της υποστηρίζει ότι θα εξασφαλίσει 3 εκατομμύρια κατοικίες. Το ζήτημα είναι το χρονοδιάγραμμα: Εάν η πίστωση για αγορά πρώτης κατοικίας τεθεί σε ισχύ πριν από τη διάθεση περισσότερων κατοικιών, θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των τιμών των κατοικιών.

Ταυτόχρονα οι δύο υποψήφιοι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αντιμετώπιση του πληθωρισμού από τη FED, την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχό του. Η Χάρις υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της στη λήψη αποφάσεων ενώ ο Τραμπ πρότεινε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει επιρροή.

Πώς θα αντιμετωπίσει την Κάμαλα Χάρις ο Τραμπ

Τις τελευταίες ημέρες, οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζουν τον πρώην πρόεδρο για το πώς να απαντήσει σε δυνητικά επικίνδυνα σχόλια της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.

Το επιτελείο του Τραμπ τον έχει συμβουλέψει να μην εκφράσει εκνευρισμό και να μην απαντήσει εάν η Χάρις προσπαθήσει να τον σύρει σε μία τέτοια κατάσταση, τουλάχιστον όχι προφορικά. Ορισμένοι συνεργάτες του πρότειναν ότι θα ήταν καλύτερο για εκείνον να απαντήσει με εκφράσεις του προσώπου, παρά με λεκτικές επιθέσεις.

Η ομάδα του Τραμπ έχει πλήρη επίγνωση της ιδιοσυγκρασίας του υποψηφίου της και του πώς η συχνά επιθετική συμπεριφορά του θα φανεί απέναντι σε με μια γυναίκα.

Ερωτηθείς σχετικά για το εάν θα υπάρξει μια «αλλαγή τόνου» σε σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ προσέγγισε τη συζήτησή του με τον Μπάιντεν, ο πρώην βουλευτής Τούλσι Γκάμπαρντ, ο οποίος βοηθά τον Τραμπ να προετοιμαστεί για τη συζήτηση, υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν θα μιλούσε στη Χάρις «με άλλο τρόπο από εκείνον που θα μιλούσε σε έναν άντρα».

Ωστόσο, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ θα πρέπει να συγκρατηθεί από προσωπικές επιθέσεις. Ο Τραμπ είναι γνωστός για τον θρασύ, ακόμη και χυδαίο τρόπο που μιλάει μερικές φορές για τις γυναίκες.

Τα όπλα της Χάρις απέναντι στον Τραμπ

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναμένεται να αναδείξει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και να στριμώξει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τα ασαφή μηνύματά του για τις αμβλώσεις.

Οι Δημοκρατικοί ανέδειξαν το ζήτημα των αμβλώσεων πριν από τον Νοέμβριο, θεωρώντας ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα που θα μπορούσε να ωθήσει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους -ιδιαίτερα τις γυναίκες- να στραφούν κατά του Τραμπ συνδέοντας την απαγόρευση των αμβλώσεων με τις πολιτικές του.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις του CNN έδειξαν ότι η Χάρις επιδιώκει να αξιοποιήσει το προβάδισμα του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη διαχείριση των αμβλώσεων και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, με τις γυναίκες στις κρίσιμες πολιτείες μάχης να τις δίνουν προβάδισμα 27%.

Αναμένεται να εντείνει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στο να συνδέσει τον Τραμπ με τις απαγορεύσεις των αμβλώσεων στο debate, ειδικά μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι θα καταψηφίσει το μέτρο στην πολιτεία καταγωγής του, τη Φλόριντα, που θα καθιστούσε την άμβλωση νόμιμη μέχρι το σημείο βιωσιμότητας που πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι είναι περίπου 23 ή 24 εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Αυτό θα άφηνε σε ισχύ την απαγόρευση έξι εβδομάδων της πολιτείας, με την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι διαφωνεί και χαρακτήρισε «πολύ μικρή».

Η εκστρατεία της Χάρις ξεκίνησε επίσης πρόσφατα μια περιοδεία για τα δικαιώματα αναπαραγωγής, από τη Φλόριντα όπου η άμβλωση είναι κυρίαρχο ζήτημα. Αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 στάσεις σε όλη τη χώρα.

Οι συμβουλές της Χίλαρι Κλίντον

Καθώς βρισκόταν στο Πίτσμπουργκ το Σαββατοκύριακο για να προετοιμαστεί για το ντιμπέιτ, η αντιπρόεδρος ζήτησε συμβουλές από μια γυναίκα που είχε αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο: τη Χίλαρι Κλίντον.

Οι δύο γυναίκες μίλησαν στο τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο με την Κάμαλα Χάρις.

Η Κλίντον έχει πει σε κοντινούς της ανθρώπους ότι κοιτάζοντας πίσω τη δική της εμπειρία από το ντιμπέιτ με τον Τραμπ το 2016, «το δόλωμά του είναι η αυτοκαταστροφή» και είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που η αντιπρόεδρος θα μπορούσε να κάνει απόψε.

Η Κλίντον ανέφερε, για παράδειγμα, ότι πιστεύει ότι μία από τις πιο κακές στιγμές της συζήτησης για τον Τραμπ πριν από οκτώ χρόνια ήταν όταν προσπάθησε να επιτεθεί στην Κλίντον λέγοντάς της ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν τη σεβόταν.

Εκείνη του απάντησε: «Λοιπόν, αυτό οφείλεται στο ότι θα προτιμούσε να έχει μια μαριονέτα ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αυτό οδήγησε σε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές του τελευταίου προεδρικού ντιμπέιτ του 2016, με τον Τραμπ να απαντά: «Όχι μαριονέτα. Όχι μαριονέτα. Είσαι η μαριονέτα. Όχι, εσύ είσαι η μαριονέτα».

Η Κλίντον έχει περιγράψει εκείνη τη στιγμή ως μια πραγματική αποκάλυψη για τον Τραμπ – και ένα γεγονός που θα μπορούσε να επαναληφθεί απόψε αν ο Χάρις του έδινε το περιθώριο.



