Γερμανία: Το CDU αποχώρησε από τη συζήτηση με την κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Η αντιπολίτευση αποχώρησε νωρίτερα απόψε από τις συνομιλίες με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την πολιτική περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης, κάνοντας λόγο για «αποτυχία» των διαπραγματεύσεων, λόγω της απροθυμίας του κυβερνητικού συνασπισμού να εφαρμόσει πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα.

«Η κυβέρνηση είναι ακέφαλη», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς. «Η προσπάθεια να βρεθεί κοινός δρόμος απέτυχε (…) Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι προφανώς απελπιστικά διχασμένη εσωτερικά και δεν μπορεί να συμφωνήσει σε αποτελεσματικά μέτρα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός συνθηκολογεί ενώπιον της πρόκλησης της παράτυπης μετανάστευσης. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και ακέφαλη», τόνισε ο κ. Μερτς, μιλώντας στην BILD.

Στους Πράσινους καταλόγισε την ευθύνη ο επικεφαλής των ομοσπονδιακών βουλευτών της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU). «Ο συνασπισμός είναι πρασινο-μπλοκαρισμένος και δεν είναι ικανός να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτή η αδυναμία δράσης αποτελεί απειλή για την τάξη και την κοινωνική συνοχή στην Γερμανία. Η άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα, όπως η συνολική απόρριψη στα σύνορα, συνιστά συνθηκολόγηση», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την αποχώρηση της Χριστιανικής Ένωσης από τις συνομιλίες, τονίζοντας ωστόσο ότι οι κυβερνητικοί εταίροι είχαν όλη τη διάθεση να υιοθετήσουν τις προτάσεις της, ακόμη και στο θέμα των απορρίψεων στα σύνορα. «Σηκώθηκαν να φύγουν, ενώ πολλά θέματα δεν τα είχαμε ακόμη καν θίξει», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι), ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν (FDP) σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες.

O αρμόδιος του CDU για θέματα εσωτερικής πολιτικής Τόρστεν Φράι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το σχέδιό της δεν θα οδηγούσε σε επιπλέον απορρίψεις στα σύνορα, αλλά σε διαδικασίες εντός της Γερμανίας. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, το CDU ήθελε μάλιστα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η Γερμανία να μπορέσει να παρεκκλίνει από τις συνήθεις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά δεν θεωρεί ότι υπάρχει η νομική βάση για κάτι τέτοιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.