Τα όσα έζησε στις 19 Μαρτίου του 2022 ο Πολ Πογκμπά, στέλνουν στο δικαστήριο τον αδερφό του, Ματίας, και άλλους πέντε ανθρώπους.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι έξι άντρες κατηγορούνται για απαγωγή και εκβιασμό εις βάρος του Γάλλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε οδηγηθεί σε διαμέρισμα στο Παρίσι και του είχαν ζητηθεί 13 εκατομμύρια ευρώ για «μελλοντική προστασία».

Ο αδερφός του 31χρονου μέσου δεν ήταν παρών στο περιστατικό αλλά εν συνεχεία εξακριβώθηκε πως εμπλεκόταν στην υπόθεση, με τα υπάρχοντα στοιχεία να είναι αρχικά για να οδηγηθεί σε δίκη.

Υπενθμίζεται πως ο Πογκμπά έχει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους μα του έχει επιβληθεί τετραετής αποκλεισμός λόγω ντόπινγκ.

