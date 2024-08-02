Η Γαλλία ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία την άμεση απελευθέρωση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ καθώς χαιρέτισε τη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων που έγινε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι 16 κρατούμενοι στις ρωσικές φυλακές που αναχώρησαν από τη Ρωσία για τη Δύση.

Ο Βινατιέ τον Ιούνιο παραδέχθηκε την ενοχή του ως προς την κατηγορία ότι δεν ενεγράφη στο μητρώο ξένων πρακτόρων ενώ συγκέντρωνε πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη.

Ρωσικό δικαστήριο παρέτεινε αυτή την εβδομάδα την προφυλάκιση του Βινατιέ έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

«Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούνται αυθαίρετα στη Ρωσία, κυρίως όπως ο συμπατριώτης μας Λοράν Βινατιέ» αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Η Γαλλία ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους».

Χθες ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν ήταν μεταξύ των Αμερικανών πολιτών που επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώρες αφότου αφέθησαν ελεύθεροι στη Ρωσία, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των δύο χωρών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Πηγή: skai.gr

