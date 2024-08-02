Ο Βαντίμ Κράσικοφ, που απελευθερώθηκε χθες από τη Γερμανία έχοντας καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία στο Βερολίνο ενός πρώην διοικητή Τσετσένων αυτονομιστών, είναι πράκτορας της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Τα παιδιά του ζευγαριού που θεωρήθηκε ότι ήταν κατάσκοποι της Ρωσίας, του Αρτιόμ Ντούλτσεβ και της Άννα Ντούλτσεβα, που απελευθερώθηκαν από τη Σλοβενία στο πλαίσιο της ίδιας, ιστορικής ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Δύσης και της Ρωσιας, αγνοούσαν έως τότε ότι ήταν ρωσικής καταγωγής, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Κράσικοφ είναι μέλος της FSB. Υπηρέτησε στην Alfa (μια ελίτ μονάδα της FSB).Υπηρέτησε με αρκετά (σημερινά) μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας του προέδρου» Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Κατηγορούμενος ότι στρατολογήθηκε από την FSB, ο Βαντίμ Κράσικοφ καταδικάστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 στο Βερολίνο σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία ενός Γεωργιανού, τσετσενικής καταγωγής που είχε πολεμήσει εναντίον των ρωσικών δυνάμεων μεταξύ του 2000 και του 2004.

Το ζευγάρι Ντούλτσεβ, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στα τέλη του 2022 στη Σλοβενία. Είχαν δηλώσει ένοχοι και είχαν καταδικαστεί από τη σλοβενική δικαιοσύνη σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης για «κατασκοπία και πλαστογράφηση εγγράφων».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, οι δύο αυτοί φερόμενοι ως πράκτορες της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας (SVR) έφθασαν στη Σλοβενία το 2017 με διαβατήρια Αργεντινής --με τα ονόματα Λούντβιγκ Γκις και Μαρία Ρόζα Μάγιερ Μούνιος-- και ζούσαν στην πρωτεύουσα Λουμπλιάνα έως τη σύλληψή τους τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα παιδιά τους είχαν δοθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες σε ανάδοχη οικογένεια.

Τα παιδιά αυτά «που έφθασαν χθες ανακάλυψαν ότι ήταν ρωσικής καταγωγής μόνο όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Άγκυρα. Δεν μιλούν ρώσικα», διευκρίνισε ο Πεσκόφ. Κατά την άφιξή τους στη Μόσχα, τα υποδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας "buenas noches" (σ.σ. καλησπέρα στα ισπανικά).

Η Δύση και η Ρωσία πραγματοποίησαν χθες τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων --24 πρόσωπα συν τα δύο παιδιά-- από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.