Πριν αποφυλακιστεί, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανταλλαγής αιχμαλώτων που έγινε χθες μεταξύ Ρωσίας και Δύσης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, ο Έβαν Γκέρσκοβιτς ήταν υποχρεωμένος, μαζί με τους άλλους κρατούμενους που θα αποφυλακιζόντουσαν μαζί του, να συμπληρώσει μια φόρμα απευθυνόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν ζητώντας γραπτώς επιείκεια ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να μπορεί να υπογράψει τα διατάγματα για να δώσει χάρη στους 13 κρατούμενους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής, σύμφωνα με την Wall Street Journal όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος.

Σε αυτή την τυπική διαδικασία, που ήταν ωστόσο προϋπόθεση για τη συμφωνία ανταλλαγής, ο Αμερικανός δημοσιογράφος πρόσθεσε ένα δικό του αίτημα στο έντυπο: Μια κατ' ιδίαν συνέντευξη με τον Πούτιν μετά την απελευθέρωσή του.

"Η φόρμα στο έντυπο του αιτήματος είχε στο τέλος έναν κενό χώρο, που κάθε κρατούμενος μπορούσε να συμπληρώσει αν το επιθυμούσε, ή απλά να τον αφήσει κενό (...)" Ο ανταποκριτής της WSJ στη Ρωσία συμπλήρωσε το κενό και στην τελευταία γραμμή έγραψε προτείνοντας: "Μετά την αποφυλάκισή μου, θα ήταν διατεθειμένος ο Πούτιν να μου παραχωρήσει μια κατ' ιδίαν συνέντευξη;" σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν απάντησε στο αίτημα ή αν διάβασε την επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

