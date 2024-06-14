Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρυνό Λε Μερ προειδοποιεί ότι η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρώπης θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο δημοσιονομικής κρίσης αν η ακροδεξιά νικήσει στις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών αναφέρεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, που οι δημοσκοπήσεις δίνουν νικητή των εκλογών, για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και την αύξηση των δημοσίων δαπανών.

«Όταν κοιτάζω στην άκρα δεξιά, βλέπω ένα πρόγραμμα φτιαγμένο από ψέματα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στο ραδιοφωνικό δίκτυο franceinfo καλώντας τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψήφιους του κεντρώου κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν.

Υπό το προτεξιονιστικό σύνθημα «Πρώτα η Γαλλία», ο Εθνικός Συναγερμός ανήγαγε σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας το κόστος διαβίωσης, ενώ παράλληλα προτείνει αύξηση των δημοσίων δαπανών σε μία χώρα που βαρύνεται με τεράστιο δημόσιο χρέος.

Τα ομόλογα και οι μετοχές δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα αυτήν την εβδομάδα, ενώ η S&P Global, η οποία υποβάθμισε πρόσφατα την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, θεωρεί ότι η πολιτική που διαφημίζει ο Εθνικός Συναγερμός μπορεί να έχει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Οι επενδυτές υψηλού κινδύνου που επιδιώκουν να διατηρήσουν γαλλικά κρατικά ομόλογα αυξήθηκαν σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2017. Το spread ανάμεσα στα γαλλικά και γερμανικά ομόλογα κινείται στις 25 μονάδες βάσης, σε επίπεδα ρεκόρ πρωτοφανή μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2011.

Όταν ερωτήθηκε αν η πολιτική αστάθεια μπορεί να προκαλέσει δημοσιονομική κρίση, ο Μπρυνό Λε Μερ δήλωσε: «Ναι». «Και αυτό εξαιτίας των πολιτικών προγραμμάτων που βρίσκονται στο τραπέζι και της απάντησης στην ερώτηση αν θα είμαστε ή όχι σε θέση να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε το χρέος μας».

«Λυπάμαι, (η άκρα δεξιά) δεν έχει τα μέσα να αντεπεξέλθει στις δαπάνες αυτές», είπε ο Λε Μερ που έχει πραγματοποιήσει οικονομίες δισεκατομμυρίων για την ανάταξη των δημοσιονομικών της Γαλλίας.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν μεγάλες πιθανότητες νίκης της αριστεράς στις πρόωρες εκλογές, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η νεότευκτη αριστερή συμμαχία, που δηλώνει ότι επιδιώκει τη μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης και την εισαγωγή νέου φόρου για τους πλούσιους, θα ήταν επίσης αρνητική για τη γαλλική οικονομία.

Η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά κατηγορούν τους Μακρόν και Λε Μερ ότι λένε ψέματα για την κατάσταση της γαλλικής οικονομίας.

«Για να σας επιτρέψουμε να κατανοήσετε την πραγματική κατάσταση των δημοσίων λογαριασμών μετά από τόσα ψέματα του υπουργού Οικονομίας, θα κάνουμε έναν απολογισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας», δήλωσε σε προεκλογικό του βίντεο ο Μπαρντελά.

«Η κυβέρνηση του κ. Μακρόν ψεύδεται», δήλωσε σήμερα η Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας τους υπουργούς της κυβέρνησης Μακρόν ότι αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας και τις συνέπειες που είχαν οι μεταρρυθμίσεις του τα τελευταία επτά χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

