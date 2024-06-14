Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν το Συντηρητικό Κόμμα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ, αντιδρώντας στην πρώτη δημοσκόπηση που έδειξε το κόμμα του να υποχωρεί στην τρίτη θέση, πίσω και από το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Από την Πούλια της Ιταλίας και τη σύνοδο του G7 ο κ. Σούνακ σχολίασε ότι η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται ακόμα στη μέση. «Επομένως συνεχίζω να μάχομαι πολύ σκληρά για κάθε ψήφο».

Η δημοσκόπηση της YouGov για τους Times δίνει προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου στους Εργατικούς με 37%, ακολουθεί το Reform UK με 19% και έπονται οι Τόρις με 18%.

«Πάντα λέω ότι η μόνη δημοσκόπηση που έχει σημασία είναι αυτή στις 4 Ιουλίου. Αλλά αν αυτή η δημοσκόπηση (της YouGov) επαναληφθεί στις 4 Ιουλίου, θα ήταν σαν να δίναμε στους Εργατικούς μια λευκή επιταγή να φορολογήσουν τους πάντες», πρόσθεσε ο ηγέτης των Συντηρητικών. «Θα παλέψω σκληρά για να φροντίσω να μη γίνει αυτό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Σούνακ προειδοποίησε επίσης τους ψηφοφόρους που σκέφτονται να ψηφίσουν το υπερδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ πως «μία ψήφος για οποιονδήποτε δεν είναι υποψήφιος των Συντηρητικών είναι απλά μια ψήφος για να μπει ο Κιρ Στάρμερ στο νούμερο 10».

Πρόσθεσε: «Άρα αν θέλετε δράση για χαμηλότερους φόρους, χαμηλότερη μετανάστευση, προστατευμένες συντάξεις ή μια λογική προσέγγιση προς τη μηδενική εκπομπή ρύπων θα τα έχετε μόνο ψηφίζοντας Συντηρητικούς».

