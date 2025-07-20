Μια ενέδρα σε πυροσβέστες και αστυνομικούς εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση το βράδυ του Σαββάτου στο Μπεζιέρ της νότιας Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και να τυλιχθεί στις φλόγες ένα διαμέρισμα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις ταραχές στη Λιμόζ, όπου καμία εκατοστή κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα, τρομοκρατώντας τους οδηγούς.

Η αστυνομία και η εισαγγελία του Μπεζιέρ μιλούν για «παγίδα» που στήθηκε στις δυνάμεις της τάξης σε αυτή τη φτωχογειτονιά που έχει μετατραπεί σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών. Οι δράστες «επικοινώνησαν οι ίδιοι με την πυροσβεστική και ανέφεραν μια φωτιά σε κάδο απορριμμάτων». Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες τους περίμεναν «καμιά πενηνταριά άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν ανέβει σε ταράτσες κτιρίων», είπε ο αστυνομικός διευθυντής Ερίκ Ανιέλ.

Οι πυροσβέστες κάλεσαν για βοήθεια την αστυνομία και πολλοί αστυνομικοί βρέθηκαν κατά την άφιξή τους βρέθηκαν «παγιδευμένοι» από τους ταραξίες. Οι «ταραχές», όπως τις αποκάλεσε, έληξαν όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα διαμέρισμα, από μια κροτίδα.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα των 130 τετραγωνικών, όπου ζούσαν μια γυναίκα με τα τρία ενήλικα παιδιά της. Δέκα άλλοι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στη σελίδα του στο Facebook ο δήμος, επικεφαλής του οποίου είναι ο Ρομπέρ Μενάρ, που παλαιότερα ήταν προσκείμενος στην ακροδεξιά, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις ταραχές.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, επίσης από κροτίδα, σύμφωνα με τον Ανιέλ.

Ο εισαγγελέας Ραφαέλ Μπαγιάν είπε ότι τα επεισόδια πιθανότατα συνδέονται με τις συλλήψεις διακινητών και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών τις τελευταίες ημέρες στο Μπεζιέρ. Διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για τις ταραχές της περασμένης νύχτας.

