Εκτός ελέγχου θεωρούν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ότι βρίσκεται πλέον ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά και τις τελευταίες αεροπορικές επιχειρήσεις στη Συρία, αλλά και την ευρεία χερσαία επιχείρηση που συνεχίζεται στη Γάζα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, το οποίο επικαλείται ως πηγή του ανώνυμους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, βομβαρδίζει τα πάντα και θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ, να φέρει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει «αυξανόμενος σκεπτικισμός εντός της κυβέρνησης Τραμπ» σχετικά με τον Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές του στη Μέση Ανατολή είναι πολύ ανατρεπτικές και ακραίες. «Ο Νετανιάχου είναι μερικές φορές σαν ένα παιδί που απλά δεν συμπεριφέρεται καλά. Συμπεριφέρεται σαν τρελός», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Axios.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε μεγάλη δυσαρέσκεια για την επιδρομή στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζας, μια Ρωμαιοκαθολική ενορία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρεται να εκφράζουν τις βαθύτερες σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, ωστόσο, εξακολουθεί να στηρίζει τον επί χρόνια φίλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρ' ότι δεν συμφωνεί με πολλές από τις ενέργειές του.

Να θυμίσουμε ότι σε συνεργασία με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ σχεδίαζε επί μήνες το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παίζοντας ένα πρωτοφανές «θέατρο» για τα διεθνή διπλωματικά δεδομένα.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση στη Συρία είναι περίπλοκη, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ στήριξε δημόσια τη νέα ηγεσία της χώρας υπό τον αλ Σάρα, ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί και η παράμετρος της Τουρκίας, η οποία καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη την κατάσταση.

Όσον αφορά στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ' επανάληψη τη δυσαρέσκειά του για το μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει καταδικάσει δημόσια υις επιθέσεις εναντίον αμάχων στην περιοχή.

Πρόσφατα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Μάκαμπι είχε χαρακτηρίσει «τρομοκρατική πράξη» την επίθεση των Ισραηλινλων εποίκων στην εκκλησία της Δυτικής Όχθης, ζητώντας μάλιστα να εντοπιστούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν.

Πηγή: skai.gr

