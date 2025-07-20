Συρία: Πάνω από 128.000 οι εκτοπισμένοι εξαιτίας των συγκρούσεων

Περισσότεροι από 128.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα εξαιτίας των διακοινοτικών συγκρούσεων που ξέσπασαν στο προπύργιο της Δρούζων στη νότια Συρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Μέχρι σήμερα, συνολικά 128.571 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών», αναφέρει έκθεση του ΔΟΜ, που διευκρινίζει ότι οι εκτοπισμοί από την επαρχία Σουέιντα "αυξήθηκαν κατά πολύ στις 19 Ιουλίου, με περισσότερους από 43.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί μέσα σε μία μόνο ημέρα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.