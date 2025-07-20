Τραμπ: Υπόσχεται «να σώσει» τους Αφγανούς πρόσφυγες που κρατούνται στα ΗΑΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα βοηθήσει τους Αφγανούς που κρατούνται εδώ και χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού διέφυγαν από τη χώρα τους όταν οι Ταλιμπάν ανέκτησαν τον έλεγχό της, το 2021.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση, ανέστειλε το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο. Τον Απρίλιο, η κυβέρνησή του τερμάτισε επίσης το πρόγραμμα προστασίας από απέλαση για χιλιάδες Αφγανούς που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

«Θα προσπαθήσω να τους σώσω, αρχίζοντας αμέσως τώρα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, παραθέτοντας τον υπερσύνδεσμο ενός ρεπορτάζ που αφορά τους Αφγανούς πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Just the News, αξιωματούχοι των ΗΑΕ ετοιμάζονταν να παραδώσουν ορισμένους Αφγανούς πρόσφυγες στους Ταλιμπάν. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Τα ΗΑΕ είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και συμφώνησαν το 2021 να στεγάσουν προσωρινά πολλές χιλιάδες Αφγανούς που διέφυγαν από την Καμπούλ όταν οι Ταλιμπάν ανέτρεψαν την κυβέρνηση, που υποστηριζόταν από την Ουάσινγκτον, κατά το τελικό στάδιο της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Σχεδόν 200.000 Αφγανοί μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, μετά τη χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από την Καμπούλ. Ο Καναδάς συμφώνησε το 2022 να παραλάβει περίπου 1.000 Αφγανούς που κρατούνταν ακόμη στα ΗΑΕ, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσοι παραμένουν ακόμη σε αυτή τη χώρα του Κόλπου.

Ορισμένες χώρες υποχρέωσαν Αφγανούς πρόσφυγες να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν. Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι επέστρεψαν από το Ιράν και το Πακιστάν τους τελευταίους επτά μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Την Παρασκευή η Γερμανία απέλασε 81 Αφγανούς άνδρες.

Στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί προέτρεπαν τον Τραμπ να αποκαταστήσει το πρόγραμμα παροχής προσωρινής προστασίας στους Αφγανούς, επισημαίνοντας ότι ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά θα μπορούσαν να υποστούν μεγάλη ζημία υπό τη διακυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Στους πρόσφυγες περιλαμβάνονται συγγενείς Αφγανοαμερικανών στρατιωτικών, παιδιά που έχουν πάρει το πράσινο φως για να επανενωθούν με τους γονείς τους, συγγενείς Αφγανών που έχουν γίνει ήδη δεκτοί στις ΗΠΑ και δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με την αμερικανική κυβέρνηση κατά τον 20ετή πόλεμο στη χώρα τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.