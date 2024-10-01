Γαλλία: Στέλνει ελικοπτεροφόρο στην ανατολική Μεσόγειο

Ένα γαλλικό ελικοπτεροφόρο θα καταφτάσει στην ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες πέντε με έξι ημέρες, και θα λάβει θέση σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για εκκένωση ξένων υπηκόων από τον Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού στρατού την Τρίτη.



Τα δυτικά κράτη σταθμίζουν τις επιλογές τους για το πώς θα απομακρύνουν τους υπηκόους από τον Λίβανο με ασφάλεια εάν ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος, με την Κύπρο, και πιθανώς την Τουρκία, να εκτιμάται ότι θα προσφέρουν καταφύγιο σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.



Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξέσπασαν σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με τους αλεξιπτωτιστές και τους καταδρομείς του, κατά την έναρξη της χερσαίας εισβολής που ακολούθησε αεροπορικές επιδρομές κατά της ηγεσίας της Χεζμπολάχ.



Η Γαλλία, η οποία έχει περίπου 20.000 υπηκόους στον Λίβανο, με το ελικοπτεροφόρο Dixmude να ξεκινάει από το λιμάνι της Τουλόν για την περιοχή τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού στρατού.

Στην ενοικίαση εμπορικής πτήσης που θα φύγει την Τετάρτη από τον Λίβανο έχει προχωρήσει η βρετανική κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει μία πρόσθετη διέξοδος για τους Βρετανούς υπηκόους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η πτήση τσάρτερ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι και σύμφωνα με το Foreign Office οι επιβάτες θα είναι πολίτες ευάλωτων κατηγοριών, οι σύζυγοί τους ή σύντροφοί τους και τα ανήλικα παιδιά τους.

Πάντως, όποιος επιθυμεί να επιβιβαστεί στο συγκεκριμένο αεροσκάφος θα πρέπει να καταβάλει αντίτιμο 350 λιρών.

Το Foreign Office είχε ήδη ανακοινώσει ότι προσπαθεί να αγοράσει πρόσθετες θέσεις σε τακτικές εμπορικές πτήσεις της Middle East Airlines για να τις διαθέσει σε Βρετανούς. Ωστόσο, ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων είναι πολύ περιορισμένος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως η κατάσταση στον Λίβανο είναι «ρευστή» και μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

