Ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο: Ο φόβος είναι εδώ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο μίας εφιαλτικότερης ανάφλεξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, το Ισραήλ φαίνεται να προτιμά να κλείσει τα αυτιά του και να ακολουθήσει τη στρατιωτική έναντι της διπλωματικής οδού.

Η απόφαση για χερσαία εισβολή είναι γεγονός. Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα σχέδιά του και το ρολόι άρχισε να μετρά αντίστροφα, ώσπου το βράδυ της Δευτέρας ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε να πραγματοποιεί χερσαίες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ.

Οι εικόνες οι οποίες είχαν προηγηθεί από τα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρξαν ενδεικτικές. Άρματα μάχης συγκεντρώνονταν και έφεδροι είχαν κινητοποιηθεί, ενώ οι δηλώσεις τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας ήταν ξεκάθαρες, ακόμη και μετά την εξόντωση του Χασάν Νασράλα. «Η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει», τόνιζαν χαρακτηριστικά.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση ορκίζεται πως θα αντισταθεί και ο υπαρχηγός της, Ναΐμ Κάσεμ, διαμηνύει πως η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη.

«Η νίκη είναι δική μας» είπε, υπενθυμίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, η διοικητική ηγεσία της Χεζμπολάχ έχει αποκεφαλιστεί, η οργάνωση δεν έχει ηττηθεί.

Πυρήνας της δύναμής της είναι η βάση της με τα χιλιάδες σκληραγωγημένα μέλη της αλλά και το πανίσχυρο οπλοστάσιό της, το οποίο την καθιστά ως την πιο βαριά οπλισμένη μη κρατική οντότητα. Σε αυτό περιλαμβάνονται και πύραυλοι ακριβείας χάρη στους οποίους θα μπορούσε να καταφέρει πλήγματα βαθιά εντός του ισραηλινού εδάφους. Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει, εάν η Χεζμπολάχ μπορεί – δεδομένων των συνθηκών – να φέρει εις πέρας μία καλά συντονισμένη απάντηση.

Ήδη το επόμενο κεφάλαιο έχει αρχίσει να γράφεται. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα και άναψε το πράσινο φως για την έναρξη της επόμενης φάσης του πολέμου.

H παραμεθόρια περιοχή στο βόρειο Ισραήλ που περιλαμβάνει τις κοινότητες Μέτουλα, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Κιλά κηρύχθηκε «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού, με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, ξεκίνησε να πραγματοποιεί πλήγματα εντός των εδαφών του Λιβάνου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σφοδροί βομβαρδισμοί πραγματοποιούνταν κατά μήκος των συνόρων στην περιοχή βορειότερα της ισραηλινής πόλης Κιριάτ Σμονά, ενώ οι πόλεις του Λιβάνου Μαρζαγιούν και Κιάμ αλλά και ο οικισμός Αλ Ουαζάνι επλήγησαν.

Οι δυνάμεις του λιβανέζικου στρατού, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Λιβάνου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, υποχώρησαν από τις θέσεις κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων.

Την ίδια στιγμή, η πρωτεύουσα Βηρυτός έτρεμε από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς των ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών, με τον νυχτερινό ουρανό να βάφεται πορτοκαλί και τη μία έκρηξη να διαδέχεται την άλλη στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, τη συνοικία Νταχίγια.

«Η εξάλειψη του Νασράλα είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το παν. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε», ήταν τα λόγια του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκαλαντ νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας με τα οποία προανήγγειλε τη χερσαία επίθεση στον Λίβανο ενώ σήμερα τα ξημερώματα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν και σχετικό ανακοινωθέν.

«Όπως προβλέπει απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, πριν από λίγες ώρες οι IDF άρχισαν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απαντώντας σε δημοσιογράφους σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις του Ισραήλ επεσήμανε ότι «νιώθω άνετα με το να σταματήσουν (…) Θα έπρεπε να σταματήσουν τώρα».

To Ισραήλ όμως πιστεύει ότι το μομέντουμ είναι υπέρ του. Αναλυτές όμως υπενθυμίζουν όσα η Ιστορία έχει διδάξει, ότι -δηλαδή- η εισβολή στρατευμάτων στον Λίβανο είναι ένα πράγμα, αλλά η αποχώρηση αυτών μία τελείως διαφορετική υπόθεση και ο φόβος μίας γενικευμένης σύγκρουσης δηλώνει παρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.