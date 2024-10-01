UKMTO: Πλοίο χτυπήθηκε από drone στα ανοιχτά της Υεμένης

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από drone στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πραγματοποιούν επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία εδώ και μήνες, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

«Ένα πλοίο χτυπήθηκε από drone. Η δεξαμενή έρματος νούμερο 6 τρυπήθηκε» ανέφερε.

Το UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα τέσσερις εκρήξεις κοντά στο ίδιο πλοίο.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε 64 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Χοντέιντα, μια πόλη που ελέγχεται από τους Χούθι και που την Κυριακή έγινε στόχος ισραηλινών επιδρομών.

Οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι έπληξαν κυρίως το λιμάνι της πόλης και έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, άφησαν πέντε νεκρούς και 67 τραυματίες, σύμφωνα με τους Χούθι.

Το UKMTO πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του πλοίο είναι σώο και αβλαβές.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση του συμβάντος, ότι είναι το δεύτερο που σημειώνεται μέσα σε τρεις ώρες και ότι το ερευνά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε 97 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Χοντέιντα και επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε η δεξαμενή έρματός του.

Οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Επιτίθενται επίσης σε πλοία που πιστεύουν ότι συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Αυτές οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν διαταράξει την κυκλοφορία στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο, οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν έναν διεθνή θαλάσσιο συνασπισμό και να χτυπήσουν στόχους ανταρτών στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

