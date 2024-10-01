Βρετανία: Πτήση τσάρτερ για Βρετανούς στον Λίβανο ετοιμάζει το Foreign Office

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην ενοικίαση εμπορικής πτήσης που θα φύγει την Τετάρτη από τον Λίβανο έχει προχωρήσει η βρετανική κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει μία πρόσθετη διέξοδος για τους Βρετανούς υπηκόους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η πτήση τσάρτερ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι και σύμφωνα με το Foreign Office οι επιβάτες θα είναι πολίτες ευάλωτων κατηγοριών, οι σύζυγοί τους ή σύντροφοί τους και τα ανήλικα παιδιά τους.

Μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, με βίντεό του στο Χ καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. «Το μήνυμά μου είναι σαφές - πάρτε το».

Πάντως όποιος επιθυμεί να επιβιβαστεί στο συγκεκριμένο αεροσκάφος θα πρέπει να καταβάλει αντίτιμο 350 λιρών.

Το Foreign Office είχε ήδη ανακοινώσει ότι προσπαθεί να αγοράσει πρόσθετες θέσεις σε τακτικές εμπορικές πτήσεις της Middle East Airlines για να τις διαθέσει σε Βρετανούς. Ωστόσο, ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων είναι πολύ περιορισμένος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως η κατάσταση στον Λίβανο είναι «ρευστή» και μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα. «Για το λόγο αυτό η βρετανική κυβέρνηση νοικιάζει μια πτήση ώστε αν βοηθήσει όσους θέλουν να φύγουν. Είναι ζωτικής σημασίας να φύγετε τώρα καθώς περαιτέρω εκκένωση ίσως να μην είναι εγγυημένη», συμπλήρωσε ο κ. Λάμι απευθυνόμενους προς τους συμπατριώτες του που βρίσκονται στον Λίβανο.

Αργά τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως έχει στηθεί από την κυβέρνηση μία μονάδα ταχείας αντίδρασης για να βοηθήσει τις περίπου πέντε χιλιάδες Βρετανών υπηκόων που πιστεύεται ότι παραμένουν στον Λίβανο. Οι ετοιμασίες περιλαμβάνουν τους 700 Βρετανούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Λάμι.

Επανέλαβε δε το μήνυμα προς τους Βρετανούς να φύγουν «αμέσως», τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι «ταχέως μεταβαλλόμενη» και ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η ταχύτητα της αλλαγής των συνθηκών σε περίπτωση μεγάλης κλιμάκωσης, επομένως δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα μαζικής εκκένωσης του Λιβάνου.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, με αμφότερους να ανησυχούν για την κατάσταση και να προτρέπουν σε αποκλιμάκωση.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο θα μπορούσε να σταλεί βρετανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν, περιορίστηκε να πει ότι έχει μιλήσει και με τον Ιρανό ομόλογό του συνιστώντας αυτοσυγκράτηση.

Τέλος, ο κ. Λάμι ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον πρόεδρο Μπάιντεν ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα ήταν «ένα μέτρο δικαιοσύνης». Η απάντησή του ήταν: «Δε θρηνώ το θάνατο του επικεφαλής μιας απαγορευμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά θρηνώ τους αμάχους που έχουν χάσει τις ζωές τους στην αιματοχυσία των τελευταίων ημερών».

