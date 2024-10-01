Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι διεξάγονται σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος των IDF αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη μάχες με τη Χεζμπολάχ και καλεί τους Λιβανέζους πολίτες να μην κινούνται νότια του ποταμού Λιτάνι μέχρι νεωτέρας.

«Υπάρχουν σκληρές μάχες στο νότιο Λίβανο, στις οποίες στελέχη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα για να κάνουν επιθέσεις» έγραψε ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, στο X.

«Για την ασφάλειά σας, σάς παρακαλούμε να αποφύγετε την κίνηση των οχημάτων από τα βόρεια προς τα νότια του ποταμού Λιτάνι», λέει.

«Αυτή η προειδοποίηση ισχύει μέχρι νεωτέρας» προσθέτει ο Adraee.

Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βλημάτων από τον Λίβανο.

Πριν από λίγο ακούστηκε έκρηξη στο Τελ Αβίβ όπου ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα.

Η επίλεκτη μονάδα 98

Στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο ηγείται η επίλεκτη μονάδα 98, η οποία επιχειρούσε και στη Γάζα: «Μετά από πολλούς μήνες επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι στρατιώτες της μεραρχίας απέκτησαν δεξιότητες και επιχειρησιακή εμπειρία, μετακινήθηκαν βόρεια και τώρα επιχειρούν στο βόρειο πεδίο αφού έκαναν τις απαραίτητες προσαρμογές για τη μάχη στον Λίβανο» αναφέρουν οι IDF.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης της Χαμάς, της επιστροφής των ομήρων μας στην πατρίδα και της αποκατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Ισραήλ» σημειώνουν οι IDF.

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.



We will continue fighting to achieve all goals of the war including… pic.twitter.com/eoSDaYbRvo — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Η 98η Μεραρχία των IDF είναι μια επίλεκτη μονάδα αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων. Μαζί επιχειρεί η 7η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων.

Οι επίλεκτες αυτές ομάδες προετοιμάζονταν για την επιχείρηση στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακριβή πλήγματα

Νωρίτερα οι IDF ανακοίνωσαν ότι στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο που ξεκίνησε τη Δευτέρα διεξήγαν «ακριβή πλήγματα» σε τοποθεσίες κατασκευής όπλων και υποδομές της Χεζμπολάχ στο προάστιο της Βηρυτού Nταχιέι, στο οποίο διαμένουν κυρίως Σιίτες.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ισραηλινές δυνάμεις στη Μετούλα με πυρά πυροβολικού.

Η εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων ξεκίνησε από τρία μέτωπα, και συγκεκριμένα από τις περιοχές Μέτουλα, Μεσγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλάντι. Πρώτος στόχος είναι η καταστροφή των θέσεων της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ως στόχους να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές, να σκοτώσει τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και να διακόψει την τρομοκρατική δραστηριότητα.

Οι χερσαίοι ελιγμοί σε πολλά χωριά στον ανατολικό τομέα του Λιβάνου την Τρίτη υποστηρίχθηκαν από εκτεταμένες επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση στο έδαφος και τη στόχευση τρομοκρατών που δρούσαν μέσα σε κτίρια.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ενόψει της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και μάλιστα με στοιχεία της Δευτέρας, πριν αρχίσει η «περιορισμένης έκτασης», σύμφωνα με τις IDF, επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση αργά τη Δευτέρα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι στα νότια προάστια της Βηρυτού λόγω επικείμενων αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες 13 ημέρες η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού κλιμακώθηκε δραματικά. Το πολεμικό σκηνικό συνέθεσαν αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με ρουκέτες, οι ταυτόχρονες μαζικές εκρήξεις των βομβητών της Χεζμπολάχ που σκότωσαν δεκάδες και τραυμάτισαν χιλιάδες και τις οποίες ακολούθησε κύμα αεροπορικών επιδρομών και αντίποινων με ρουκέτες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πεισμένος, όπως και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάx, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.