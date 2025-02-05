Γαλλία: Σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ο αναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού της Γάζας

Ο αναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού της Γάζας θα είναι σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου διαμηνύει το Παρίσι, αντιδρώντας έντονα στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη του θύλακα από τις ΗΠΑ.



Ο αναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού της Γάζας θα ήταν μια επίθεση στις νόμιμες φιλοδοξίες των Παλαιστινίων, και θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή, σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

Το μέλλον της Γάζας πρέπει να γραφτεί όχι από την οπτική γωνία(σ.σ ΗΠΑ) αλλά στο πλαίσιο του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, υπό την αιγίδα της παλαιστινιακής αρχής σημειώνει το γαλλικό ΥΠΕΞ.σε μια συμφωνία αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, και οποιαδήποτε επιθυμία για μονομερή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

