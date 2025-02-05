Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς δεν πείθει ότι αποκηρύσσει την AfD

Σχόλιο του Στέφανου Γεωργακόπουλου

Αν ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς ήθελε να δοκιμάσει, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, τα ανακλαστικά της γερμανικής κοινωνίας συμπράττοντας έστω και έμμεσα με την ακροδεξιά AfD στο γερμανικό κοινοβούλιο με αφορμή την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής την Παρασκευή, τα κατάφερε και με το παραπάνω. Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν τις τελευταίες μέρες στον δρόμο διαμαρτυρόμενοι για το σπάσιμο ενός σημαντικού ταμπού που ισχύει στη Γερμανία εδώ και οκτώ δεκαετίες, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: τη συνεργασία, οποιαδήποτε μορφής, με την Ακροδεξιά.



Ενδεικτικό είναι ότι νέα δημοσκόπηση του RTL/N-TV δείχνει πρωτιά των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), αλλά με μείωση του ποσοστού τους κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 28%, το χειρότερο ποσοστό των συντηρητικών από τον Οκτώβριο του 2023. Η διαφορά κινείται μεν στα όρια του στατιστικού λάθους, αποδίδεται όμως στην ανησυχία που πυροδοτεί στο εκλογικό σώμα μια ενδεχόμενη συνεργασία, ακόμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με την AfD.



Δεν εκπλήσσει λοιπόν ότι προσερχόμενος στο συνεδριακό κέντρο της Βόννης, από όπου ξεκίνησε η τελευταία προεκλογική του περιοδεία ανά τη Γερμανία, ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες περίπου 1.500 συγκεντρωμένων διαφόρων οργανώσεων και κινημάτων, που φώναζαν μεταξύ άλλων «Shame on you, CDU». Δύο φορές η αστυνομία αναγκάστηκε να απομακρύνει με τη βία διαδηλωτές που κατάφεραν, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, να διεισδύσουν ακόμα και στην αίθουσα, στην οποία μίλησε ο Μερτς.

«Την επομένη των εκλογών η ψήφος στην AfD δεν θα έχει αξία»

Όταν ο Φρίντριχ Μερτς ανέβηκε στο βήμα, επέλεξε να μην πει ούτε λέξη για τις διαμαρτυρίες εντός και εκτός κτηρίου. Απέφυγε επίσης να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε η άφιξή του τουλάχιστον μία ώρα. Οι εκατοντάδες παρευρισκόμενοι και δεκάδες δημοσιογράφοι είχαν ωστόσο πληροφορηθεί προ πολλού ότι η αυτοκινητοπομπή του Μερτς, ο οποίος είχε επισκεφθεί νωρίτερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κολωνίας από κοινού με τον Χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χένρικ Βιστ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, αποκλείστηκε από διαδηλωτές για περίπου μία ώρα.



Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών επικεντρώθηκε στην ομιλία του στην οικονομία υποσχόμενος ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να επιστρέψει και πάλι τη Γερμανία σε αναπτυξιακή τροχιά μετά από δύο χρόνια στασιμότητας και ύφεσης. Όσο ενδιαφέρον κι αν είχε η έξοδος της χώρας από το οικονομικό τέλμα, οι παρευρισκόμενοι περίμεναν μέχρι το τέλος της ομιλίας για να ακούσουν αυτό για το οποίο πιθανότατα ήρθαν παρά το τσουχτερό κρύο: Πόσο πειστικά ο Φρίντριχ Μερτς θα αποκηρύξει μια πιθανή σύμπλευση με την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος της CDU ήταν παραπάνω από σαφής λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «όποιος ψηφοφόρος επιθυμεί έχει το δικαίωμα να βάλει σταυρό στην AfD. Την επομένη των εκλογών όμως η ψήφος του δεν θα έχει καμία αξία». Ο επικεφαλής της CDU υπογράμμισε ότι «ουδέποτε» θα τείνει τη χείρα στην AfD, «ούτε θα σχηματίσει μαζί της κυβέρνηση». Ζήτησε ωστόσο από τους ψηφοφόρους να δώσουν μεγάλο προβάδισμα στους Χριστιανοδημοκράτες, έτσι ώστε εκείνοι να θέσουν την ατζέντα της κυβέρνησης συνασπισμού, και όχι οι πιθανοί κυβερνητικοί εταίροι.

Ο Μερτς προσέφερε μια επιτυχία στην AfD

Παρά τις επίμονες προσπάθειες και τις πολυάριθμες εκδοχές παρόμοιων επιχειρημάτων, ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών δεν δείχνει ωστόσο να πείθει τους ψηφοφόρους για τις προθέσεις του. Διότι μέχρι σήμερα δεν απάντησε στο γιατί επέτρεψε μια δική του πρόταση στη βουλή για μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική να υπερψηφιστεί χάρη στην Εναλλακτική για τη Γερμανία προσφέροντάς της (χωρίς λόγο;) μια σημαντική επιτυχία στο πεδίο. Ή μήπως η σύμπραξη αυτή ήταν απλά μια δειλή αρχή;



Η σύμπλευση με την AfD, έστω και ευκαιριακά, πλήττει το κύρος του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζητά την ψήφο των πολιτών για να αποκτήσει η Γερμανία, όπως διατυμπανίζει, ρόλο και λόγο στην «πρωτοφανή μετατόπιση πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας ανά τον κόσμο». Ακόμα κι αν η CDU του Μερτς καταφέρει να συσπειρώσει σε κάποιον βαθμό τους παραδοσιακούς της ψηφοφόρους, παρά τις όποιες ενστάσεις τους σε μια συνεργασία με την Ακροδεξιά, είναι μάλλον αμφίβολο ότι θα πείσει αναποφάσιστους ή συνειδητά απέχοντες από την κάλπη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa, το ποσοστό τους ξεπερνά στην εκπνοή του γερμανικού προεκλογικού αγώνα το 20%! Όποιο κόμμα καταφέρει να τραβήξει προς το μέρος του έστω και ένα μέρος αυτό του εντυπωσιακού ποσοστού έχει πολλές πιθανότητες να κάνει την έκπληξη στην κάλπη.

