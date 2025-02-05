Αμπάς: Σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου οι δηλώσεις Τραμπ

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς απέρριψε την Τετάρτη το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ισραηλινό ενημερωτικό portal Ynet.



«Δεν θα επιτρέψουμε να βλάψουν τα δικαιώματα του λαού μας, για τα οποία έχουμε αγωνιστεί για πολλές δεκαετίες και έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά. Αυτές οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα εγκαταλείψει τη γη, τα δικαιώματα και τους ιερούς τόπους του. Η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού κράτους., σημειώνει ο Αμπάς.

