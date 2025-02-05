Κλέφτες στην πολιτεία της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ άρπαξαν περισσότερα από 100.000 αυγά, αξίας 40.000 δολαρίων από φορτηγό διανομής που τα μετέφερε σε παντοπωλείο.

Η κλοπή που έγινε την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία κι έρχεται τη στιγμή που η τιμή τους αυξάνεται δραματικά λόγω της γρίπης των πτηνών.

Τα αυγά αφαιρέθηκαν από το φορτηγό της εταιρείας Pete & Gerry’s Organics στην περιοχή Antrim Township του Greencastle το Σάββατο στις 8:40 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσυλβάνια. Η αστυνομία εκτιμά την αξία τους στα 40.000 δολάρια.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των αυγών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο πάνω από 65%, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ το υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι το 2025 το κόστος θα αυξηθεί κατά περίπου 20% επιπλέον.

Η έκρηξη των τιμών έχει ως αποτέλεσμα πολλά ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι άδεια, καθώς οι καταναλωτές υπό τον φόβο της έλλειψης αγοράζουν όσες συσκευασίες μπορούν.

Ήδη η εθνική αλυσίδα Waffle House ανακοίνωσε αύξηση στις τιμές των αυγών της, την περασμένη Τρίτη.

Η αμερικανική αλυσίδα χαρακτήρισε την αύξηση «προσωρινή στοχευμένη επιβάρυνση που συνδέεται με την άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών των αυγών».

Η επιδημία της γρίπης των πτηνών ξεκίνησε το 2022 και οδήγησε σε κρούσματα σε όλες τις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο οργανισμός σημείωσε ότι οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από 8% μόνο τον Δεκέμβριο.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η μέση τιμή για μια συσκευασία 6 αυγών ήταν 2,51 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 η οποία έφτασε τα 4,15 δολάρια ένα χρόνο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.