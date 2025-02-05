Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο: Έκλεψαν 100.000 αυγά από παντοπωλείο - Η αξία τους ξεπερνά τα 40.000 δολάρια

Η ασυνήθιστη κλοπή έρχεται τη στιγμή που η τιμή των αυγών έχει αυξηθεί λόγω της γρίπης των πτηνών, καθιστώντας τα μια απροσδόκητα δαπανηρή επιλογή 

αυγά

Κλέφτες στην πολιτεία της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ άρπαξαν περισσότερα από 100.000 αυγά, αξίας 40.000 δολαρίων από φορτηγό διανομής που τα μετέφερε σε παντοπωλείο.

Η κλοπή που έγινε την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία κι έρχεται τη στιγμή που η τιμή τους αυξάνεται δραματικά λόγω της γρίπης των πτηνών.

Τα αυγά αφαιρέθηκαν από το φορτηγό της εταιρείας Pete & Gerry’s Organics στην περιοχή Antrim Township του Greencastle το Σάββατο στις 8:40 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσυλβάνια. Η αστυνομία εκτιμά την αξία τους στα 40.000 δολάρια. 

αυγα

Σημειώνεται ότι οι τιμές των αυγών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο πάνω από 65%, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ το υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι το 2025 το κόστος θα αυξηθεί κατά περίπου 20% επιπλέον.

Η έκρηξη των τιμών έχει ως αποτέλεσμα πολλά ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι άδεια, καθώς οι καταναλωτές υπό τον φόβο της έλλειψης αγοράζουν όσες συσκευασίες μπορούν.

αυγα

Ήδη η εθνική αλυσίδα Waffle House ανακοίνωσε αύξηση στις τιμές των αυγών της, την περασμένη Τρίτη.

Η αμερικανική αλυσίδα χαρακτήρισε την αύξηση «προσωρινή στοχευμένη επιβάρυνση που συνδέεται με την άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών των αυγών».

Η επιδημία της γρίπης των πτηνών ξεκίνησε το 2022 και οδήγησε σε κρούσματα σε όλες τις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο οργανισμός σημείωσε ότι οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από 8% μόνο τον Δεκέμβριο. 

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η μέση τιμή για μια συσκευασία 6 αυγών ήταν 2,51 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 η οποία έφτασε τα 4,15 δολάρια ένα χρόνο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή αυγά Πενσυλβάνια ΗΠΑ γρίπη πτηνών
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark