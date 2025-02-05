Η βελγική αστυνομία αναζητά ένοπλους μετά από πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν έξω από σταθμό του μετρό στο κέντρο των Βρυξελλών, όπως μεταδίδει το BBC.

Βίντεο δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να φορούν κουκούλες και να έχουν όπλα Καλάσνικοφ στην είσοδο του σταθμού Clémenceau στη βελγική πρωτεύουσα νωρίς την Τετάρτη.

The EU is such a lovely place!



We should join their lovely club innit.#Belgium #Brussels pic.twitter.com/5EuwQXuG64 — Scott (@ScottJonesy) February 5, 2025

Παράλληλα, βίντεο από το σημείο δείχνει ανταλλαγή πυρών περίπου στις 06:15 τοπική ώρα.

🇧🇪 Belgium police are hunting two gunman seen entering the Brussels Metro.



"CCTV footage shows at least two men wearing balaclavas and carrying what appeared to be Kalashnikov weapons at the entrance of Clemenceau station in Brussels early on Wednesday." pic.twitter.com/o9N92KPZYi — The BlackSmith UK (@TheBlackSmithUK) February 5, 2025

Σύμφωνα με το BBC, η Sarah Frederickx, εκπρόσωπος της αστυνομίας των Βρυξελλών, είπε ότι οι ύποπτοι διέφυγαν στο σταθμό του μετρό και ενδέχεται να παραμένουν σε αυτό.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τους πυροβολισμούς. Τόσο η τοπική αστυνομία όσο και η ομοσπονδιακή σιδηροδρομική αστυνομία ερευνούν την περιοχή.

Η αστυνομία αναζητά «μια μικρή ομάδα ανθρώπων, πιθανώς δύο ή τρία άτομα», ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι μπορεί να είναι ακόμα οπλισμένοι και ότι η αστυνομία δεν ήθελε να πάρει κανένα ρίσκο.Ο σταθμός Clémenceau έχει κλείσει, όπως και ο κοντινός σταθμός Brussels-Midi, ο οποίος είναι και τερματικός σταθμός για τα τρένα Eurostar.

Δημοσιεύματα σε βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Δύο γραμμές του μετρό που εξυπηρετούν το κέντρο των Βρυξελλών έχουν διακοπεί, από το Gare de l'Ouest έως το Trône, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ υπάρχουν αλλαγές και στις γραμμές του τραμ και συγκεκριμένα μεταξύ Lemonnier και Berkendael.

Πηγή: skai.gr

