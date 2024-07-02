Το ΝΑΤΟ θα τοποθετήσει έναν ανώτερο πολιτικό αξιωματούχο στο Κίεβο, μεταξύ μιας σειράς νέων μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη στην Ουκρανία που αναμένεται να ανακοινωθούν στη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τα μέτρα επιδιώκουν την έμμεση ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία χωρίς να της προσφερθεί πλήρη ένταξη. Παράλληλα, έρχονται εν μέσω της ανόδου της ακροδεξιά στην Ευρώπη και της αυξανόμενης πιθανότητας ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και να μειώσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ δημιουργεί επίσης μια νέα διοίκηση στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, για να συντονίσει την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο και την εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Η επιχείρηση, που θα ονομάζεται «Βοήθεια και Εκπαίδευση για την Ασφάλεια του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία», θα στελεχωθεί από σχεδόν 700 μέλη προσωπικού από τις ΗΠΑ και άλλων συμμάχων από τις 32 χώρες της Συμμαχίας. Θα αναλάβει μεγάλο μέρος μιας αποστολής που διευθύνεται από τον αμερικανικό στρατό από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι νέες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, αλλά αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα μετά την αδύναμη απόδοση του Προέδρου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ την Πέμπτη και τις καταγγελίες του πρώην προέδρου για τα χρήματα που ξόδεψαν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία.

«Ένας μεγάλος λόγος για την αλλαγή είναι η προσπάθεια παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία στην περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ», είπε ο Ivo Daalder , ο οποίος υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2013. «Αντί να είναι η Ουάσιγκτον επιφορτισμένη με τη διαχείριση της εκπαίδευσης και της βοήθειας, θα είναι το ΝΑΤΟ. Έτσι, ακόμα κι αν οι ΗΠΑ μειώσουν ή αποσύρουν την υποστήριξή τους, θα εξακολουθήσει να υπάρχει».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.