Αδειάζει σταδιακά η Χαν Γιουνίς καθώς 250.000 Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα μαζεύουν ξανά τα πράγματά τους και εγκαταλείπουν την περιοχή μετά τις νέες εντολές εκκενώσεις που εξέδωσε χθες ο ισραηλινός στρατός.

Οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τις περιοχές είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητα. Οι ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό έχουν επίσης εγκαταλείψει ένα μεγάλο νοσοκομείο στην περιοχή.Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ισραηλινών επιδρομών.

Η Louise Waterridge, στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) στη Γάζα, αναρωτιέται πού θα μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί καθώς αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν ξανά τα σπίτια τους.

«Σε αυτή την περιοχή, οι άνθρωποι ήταν ήδη αναγκασμένοι να επιβιώσουν σε κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, κατεστραμμένα, δομικά επικίνδυνα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της Ράφα», είπε.

Για άλλη μια φορά στριμωγμένοι σε καρότσες, μοτοσικλέτες και φορτηγά χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος, όπου αυτό υπάρχει.

Μετά την εντολή εκκένωσης που δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν περίπου 20 βλήματα το πρωί της Δευτέρας - το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων εδώ και μήνες.

Όπως είπε ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης αποθήκευσης όπλων όπως και επιχειρησιακά κέντρα ένοπλων Παλαιστινιακών ομάδων.

Ο επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, Δρ Αμπντουλάχ Χαμντάν, είπε ότι σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς θα πρέπει να εκκενωθεί το νοσοκομείο από ασθενείς και εξοπλισμό. Είπε ότι υπήρχαν περίπου 230 ασθενείς σε διάφορα τμήματα με πολλούς να μεταφέρονται σε άλλη μονάδα στη δυτική Χαν Γιουνίς, στο νοσοκομείο Νάσερ.

Μεγάλο μέρος της Χαν Γιουνίς έχει καταστραφεί από τη συνεχή ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς νωρίτερα φέτος. Η πόλη στην οποία επέστρεψαν στη συνέχεια ορισμένοι από τους κατοίκους της ήταν σχεδόν αγνώριστη. Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν για να βρουν καταφύγιο από την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα.

