Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα έχει συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Αστάνα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν συναντήθηκε για τελευταία φορά με τον Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο, όταν επισκέφθηκε την Κίνα στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ορκωμοσία του για πέμπτη θητεία στην προεδρία της Ρωσίας.

Η SCO είναι ένας ευρασιατικός οργανισμός πολιτικής, οικονομικής, διεθνούς ασφάλειας και άμυνας που ιδρύθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία το 2001. Τα άλλα πλήρη μέλη είναι η Ινδία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Πακιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Η Τουρκία, αν και δεν είναι μέλος, συχνά συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ως «εταίρος διαλόγου».



