Μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν σήμερα σοβαρές ζημιές και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της ορεινής περιοχής της νοτιοανατολικής Γαλλίας έπειτα από ημέρες σφοδρής βροχόπτωσης, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France έθεσε χθες, Πέμπτη, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες έξι νομούς νότια της πόλης της Λιόν. Ο συναγερμός υποβαθμίσθηκε σήμερα σε «πορτοκαλί», πράγμα που σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων θα μειωθεί και πάλι.

«Σε ορισμένα σημεία στην περιφέρεια Αρντές έπεσαν μέσα σε 48 ώρες 700 χιλιοστά νερού. Είναι περισσότερο απ' όσο πέφτει σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους στο Παρίσι, η ποσότητα είναι γιγάντια», δήλωσε στο BFM TV η υπουργός Περιβάλλοντος Ανιές Πανιέ-Ρινασέ.

Devastating news from southwest France as extreme floods wreak havoc! 😱 🌊 A video captures the terrifying scene of a Mini Cooper being swept away downstream: pic.twitter.com/gOMy6fDsoh — AccuWeather (@accuweather) October 17, 2024

Στις εικόνες που μεταδίδονται από γαλλικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς, αυτοκίνητα, οδικές πινακίδες και ζώα κτηνοτροφίας φαίνονται να παρασύρονται από τα νερά. Ο αυτοκινητόδρομος Α47 κοντά στη Λιόν μεταμορφώθηκε για λίγο σε γιγάντιο χείμαρρο.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το Παρίσι έστειλε 1.500 επιπλέον πυροσβέστες στις πληγείσες περιοχές.

📸 EN IMAGES - La France sous l’eau



🌧️ De Bayonne à Paris en passant par Annonay, des trombes d’eau se sont abattues sur tout le pays, provoquant de nombreuses inondations.



Dans l'œil de @libe : https://t.co/gvV2bwjnIE pic.twitter.com/yisLdIYM6v — Libération (@libe) October 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.