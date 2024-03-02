Αργεντινή: Ο πρέοδρος Μιλέι δήλωσε έτοιμος «για σύγκρουση» προκειμένου να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις του

Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε χθες Παρασκευή, κατά την πρώτη του ομιλία για την κατάσταση του έθνους, αποφασισμένος να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις του «με ή χωρίς πολιτική στήριξη», προειδοποιώντας το κοινοβούλιο ότι είναι έτοιμος «για σύγκρουση».

Παράλληλα ζήτησε από τους Αργεντίνους να επιδείξουν «υπομονή και εμπιστοσύνη» στα μέτρα απορύθμισης και τη δημοσιονομική λιτότητα.

«Χρειάζεται ακόμη χρόνος προτού μπορέσουμε να αδράξουμε τους καρπούς της οικονομικής εξυγίανσης και των μεταρρυθμίσεων (…) αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία επιτιθέμεθα στη ρίζα του προβλήματος. Για τον λόγο αυτό σας ζητώ υπομονή και εμπιστοσύνη», τόνισε ο Μιλέι.

«Θα αξίζει τους κόπους σας», διαβεβαίωσε τους πολίτες ο Αργεντίνος πρόεδρος η κυβέρνηση του οποίου έχει προχωρήσει μέσα σε λιτότερο από τρεις μήνες σε υποτίμηση κατά περισσότερο από 50% της αξίας του εθνικού νομίσματος, στην απελευθέρωση των τιμών, σε μεγάλη απορρύθμιση της αγοράς και δραστικές δημοσιονομικές περικοπές.

Ο Μιλέι προειδοποίησε τους βουλευτές, οι οποίοι τον Φεβρουάριο του επέφεραν την πρώτη του ήττα απορρίπτοντας κάποιες μεταρρυθμίσεις του, ότι «θα αλλάξουμε τη χώρα μια και καλή (…) με ή χωρίς τη στήριξη των πολιτικών στελεχών, με όλα τα νομικά μέσα» που διαθέτει η εκτελεστική εξουσία.

Ο Αργεντίνος πρόεδρος υπενθύμισε εξάλλου στους βουλευτές --τους οποίους τις τελευταίες εβδομάδες έχει κατηγορήσει ότι είναι «διεφθαρμένοι» και «σύμβολα της πολιτικής κάστας»-- ότι διαθέτει τα εργαλεία, είτε με διατάγματα, είτε με νομοσχέδια είτε με ρυθμιστικές αλλαγές, να «πολεμήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, τη μητέρα των μαχών για εμάς».

«Αν επιδιώκετε τη σύγκρουση, θα έχετε σύγκρουση», τόνισε.

Ωστόσο ο Μιλέι έτεινε το χέρι στην πολιτική τάξη – τους κυβερνήτες επαρχιών, τους επικεφαλής κομμάτων, σε πρώην προέδρους – προκειμένου να συνάψουν «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο» με βάση δέκα εξαιρετικά φιλελεύθερες αρχές, μεταξύ των οποίων η «αδιαπραγμάτευτη» δημοσιονομική ισορροπία, η «απαραβίαστη» ιδιωτική περιουσία και η μείωση των δημόσιων δαπανών στο «ιστορικό» επίπεδο του 25% του ΑΕΠ.

Κλείνει το πρακτορείο ειδήσεων Telam

Παράλληλα, ο Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το κλείσιμο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της χώρας, του Telam, χαρακτηρίζοντάς το «πρακτορείο προπαγάνδας» της πρώην προέδρου Κριστίνα Κίρσνερ.

«Θα κλείσουμε το πρακτορείο Telam το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες χρησίμευε ως πρακτορείο κιρσνερικής προπαγάνδας», δήλωσε ο Μιλέι σε ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Μιλέι είχε επισημάνει ότι σκοπεύει «να τροποποιήσει την οργανική και λειτουργική δομή» όλων των κρατικών μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένου του Telam όπως και της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

Το Telam ιδρύθηκε το 1945 και μετρά περισσότερους από 700 εργαζόμενους. Καθημερινά μεταδίδει περίπου 500 τηλεγραφήματα εσωτερικών ειδήσεων, 200 φωτογραφίες, βίντεο και ραδιοφωνικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Telam «είναι το μοναδικό πρακτορείο της χώρας με δίκτυο ανταποκριτών σε όλες τις επαρχίες της Αργεντινής και πολλές συμφωνίες συνεργασίας με διεθνή πρακτορεία».

Όπως επίσης αναφέρει, έχουν γίνει απόπειρες να κλείσει το Telam υπό τους προέδρους Κάρλος Μενέμ, Φερνάντο ντε λα Ρούα και Μαουρίσιο Μάκρι. Το 2018 αναδιάρθρωση είχε οδηγήσει σε 357 απολύσεις, κάποιες από τις οποίες ακυρώθηκαν στη συνέχεια από τη δικαιοσύνη.

Το 50% έχει θετική εικόνα για τον Μιλέι

Ο Μιλέι είχε προγραμματίσει την ομιλία του στο κοινοβούλιο στις 21:00 το βράδυ, ώρα μεγάλης ακροαματικότητας, ώστε «όσο το δυνατόν περισσότεροι Αργεντίνοι να ακούσουν τον πρόεδρο μετά τη δουλειά τους», όπως εξήγησε το γραφείο του.

Στη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε επί μακρόν στα 20 χρόνια «φτωχοποιητικών» κυβερνητικών πολιτικών, χαρακτηρίζοντάς τες «χρεοκοπημένες ηθικά και βαθιά άδικες», εκτιμώντας ότι από αυτές ωφελήθηκε «μια πολιτική κάστα».

Ανακοίνωσε το σχέδιό του «κατά των καστών», το οποίο περιλαμβάνει διάφορες προβλέψεις όπως η επιβολή περιορισμών στις θητείες των επικεφαλής συνδικάτων, η μείωση των κοινοβουλευτικών βοηθών, η κατάργηση προνομίων των πρώην προέδρων.

Παράλληλα σημείωσε ότι θα καταρτίσει νομοσχέδιο ώστε να διώκεται ποινικά οποιοσδήποτε – πρόεδρος, υπουργός Οικονομίας ή βουλευτής—υπογράφει τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος τυπώνοντας χρήματα.

Ο Μιλέι, ο οποίος πέτυχε ήδη κάποιους από τους στόχους του με την Αργεντινή να καταγράφει τον Ιανουάριο μηνιαίο δημοσιονομικό πλεόνασμα για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια, αισθάνεται ανακουφισμένος από τις δημοσκοπήσεις. Παρά το ηλεκτροσόκ στην αγοραστική ισχύ των Αργεντίνων, περίπου το 50% έχει θετική άποψη για τον πρόεδρο, όχι πολύ κάτω από το 56% που τον ψήφισε στις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

