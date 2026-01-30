Γαλλία: Ο πρωθυπουργός περνάει το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έκανε χρήση μιας ειδικής εξουσίας

Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει και άλλες προτάσεις μομφής

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε σήμερα χρήση μιας ειδικής εξουσίας που του παρέχει το Σύνταγμα προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του για το 2026 από τη βαθιά διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία, μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες προτάσεις μομφής.

Ο Λεκορνί είχε ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων αλλά και το σκέλος των δαπανών του νομοσχεδίου προκειμένου να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού από την κάτω βουλή, έπειτα από τρεις μήνες άκαρπων συζητήσεων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, οι οποίες όμως δεν είναι πιθανό να εγκριθούν.

