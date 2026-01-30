Ο πάπας Λέων ΙΔ' αποφάσισε να μετακομίσει σε σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου του Βατικανού, δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica.

Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι η «παπική σοφίτα» βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου - πάνω από το επίσημο παπικό διαμέρισμα των 10 δωματίων - και ότι διαθέτει πολύ μικρά παράθυρα.

Το δωμάτιο του Αμερικανού ποντίφικα δεν «βλέπει» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά σε εσωτερικό χώρο του Βατικανού, διαθέτει λιτή επίπλωση και η τουαλέτα βρίσκεται στον διάδρομο, σε λίγα μέτρα απόσταση από το δωμάτιο

Ωστόσο, στον ίδιο όροφο, ο πάπας θα έχει στην διάθεσή του γυμναστήριο και κουζίνα.

Στον ίδιο όροφο αναμένεται να μετακομίσουν σύντομα και μερικοί από τους στενότερους συνεργάτες του «Αγίου Πατέρα των Καθολικών».

Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η επιλογή αυτή του Λέοντα είναι μια εναλλακτική λύση, σε σχέση με το παρελθόν: ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος είχε επιλέξει τον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου ζούσε μαζί με άλλους κληρικούς, στο εσωτερικό του Βατικανού.

Οι δε προκάτοχοί του διέμεναν στο επίσημο παπικό διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από την «σοφίτα» του νέου ποντίφικα.

Πηγή: skai.gr

