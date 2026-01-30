Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, επικαλούμενη τις «ευνοϊκές συνθήκες» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενώ η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να ανταποδώσει.

Ωστόσο, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για ένα ακόμη ψυχρό κύμα από την Κυριακή, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε ουκρανικές υποδομές logistics. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει βομβαρδίσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους για ημέρες, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν συμφώνησε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει, αναστέλλοντας τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές διυλιστηρίων, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «μια ευκαιρία και όχι μια συμφωνία».

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι η Μόσχα έχει μετατοπίσει την προσοχή της σε επιθέσεις κατά υποδομών logistics.

Αναφερόμενος στους σφοδρούς ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο που έθεσαν εκτός λειτουργίας την ηλεκτροδότηση σε μεγάλα τμήματα της πόλης αυτόν τον μήνα, ο Ζελένσκι είπε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα είχε εξαντληθεί, επειδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου καθυστέρησαν τις πληρωμές προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς όπλων PURL. Με αποτέρλεσμα, όπως είπε, οι αμερικανικοί πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας Patriot δεν έφτασαν εγκαίρως.

«Ξέρω ότι (ρωσικοί) βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται εναντίον των ενεργειακών μας υποδομών… και ξέρω ότι δεν θα υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν υπάρχουν πύραυλοι για να τους αναχαιτίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν εκείνη την περίοδο.



