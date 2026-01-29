Προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων εμφανίζει η ΝΔ (22,3%) σε δημοσκόπηση της MRB, έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας που με «άλμα» ανεβαίνει δεύτερη (10,1%). «Ισοπαλία» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση (9,7%) για την τρίτη θέση, που εξελίσσεται σε ντέρμπι.

Στην έρευνα, που έγινε για λογαριασμό του OPEN, το 87,3% πιστεύει ότι η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, ενώ καταγράφεται και η άποψη των πολιτών για τα κυοφορούμενα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η Πλεύση

Η αναγωγή στο σύνολο: Νέα Δημοκρατία: 29,2%, ΠΑΣΟΚ: 12,7%, Ελληνική Λύση: 12,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%, ΚΚΕ: 7,9%, ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%, Φωνή Λογικής: 3,4%, ΜέΡΑ 25: 2,6%, Νίκη: 2,9%, Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%, Νέα Αριστερά: 1,3%,

Η πρόθεση ψήφου: Νέα Δημοκρατία: 22,3%, ΠΑΣΟΚ: 9,7%, Ελληνική Λύση: 9,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%, ΚΚΕ: 6%, ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%, Φωνή Λογικής: 2,6%, ΜέΡΑ 25: 2%

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 23,2%, ενώ δεύτερη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%. «Ο άλλος» συγκεντρώνει 37% και σύμφωνα με το OPEN στο συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

