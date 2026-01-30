Τεχνητή Λίμνη Αώου: Η πιο μεγάλη ορεινή λίμνη της Ελλάδας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λίμνη Αώου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σπουδαία Εθνικά Πάρκα, της Πίνδου και του Βίκου-Αώου. Στα πλούσια δάση της περιοχής συναντούμε μεταξύ άλλων μαύρη πεύκη, οξιές και σπάνια είδη ορχιδέας

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη άγριων θηλαστικών, όπως λύκοι, αρκούδες και ζαρκάδια

Τα καθαρά νερά των πηγών φιλοξενούν στο βυθό τους τον αλπικό τρίτωνα, κεφάλους και πέστροφες και ο βιότοπος προστατεύεται από το Δίκτυο Natura 2000.

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Τεχνητή Λίμνη Αώου, γνωστή και ως Λίμνη Πηγών Αώου, δημιουργήθηκε το 1991 έπειτα από την κατασκευή φράγματος στον Αώο ποταμό. Η έναρξη των δραστηριοτήτων ξεκίνησε μία δεκαετία νωρίτερα, το 1981, και επιλέχθηκε μία τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, γεγονός που την καθιστά ως την πιο μεγάλη ορεινή λίμνη της χώρας μας. Βρίσκεται στον Νομό Ιωαννίνων και καλύπτει μία έκταση 11,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το φράγμα δημιουργήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τα νερά της λίμνης ποτίζονται τα κτήματα στο γειτονικό Οροπέδιο Πολιτσών. Η περιοχή γύρω από τη λίμνη είναι παρθένα, με άγρια ζωή, και τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ τουριστικά, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να την εξερευνήσουν.

Η Λίμνη Αώου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σπουδαία Εθνικά Πάρκα, της Πίνδου και του Βίκου-Αώου. Στα πλούσια δάση της περιοχής συναντούμε μεταξύ άλλων μαύρη πεύκη, οξιές και σπάνια είδη ορχιδέας. Ακόμη, η ευρύτερη περιοχή αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη άγριων θηλαστικών, όπως λύκοι, αρκούδες και ζαρκάδια. Τα καθαρά νερά των πηγών φιλοξενούν στο βυθό τους τον αλπικό τρίτωνα, κεφάλους και πέστροφες και ο βιότοπος προστατεύεται από το Δίκτυο Natura 2000.

Τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή γεμίζει από ταξιδιώτες, που επισκεπτόμενοι το δημοφιλές Μέτσοβο, πραγματοποιούν εκεί εξορμήσεις στη φύση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και κυρίως το Καλοκαίρι, που οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Ωστόσο, η μεγάλη επισκεψιμότητα θέτει σε κίνδυνο το μοναδικό αυτό οικοσύστημα, καθώς έχει παρατηρηθεί εκτεταμένη ρύπανση, γεγονός που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Σήμερα, στα νερά της λίμνης πολλοί είναι εκείνοι που ψαρεύουν ανεξέλεγκτα, ενώ περιμετρικά της οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με αλλοίωση το παρθένο φυσικό περιβάλλον και η σπάνια ιχθυοπανίδα να μειώνεται δραματικά. Και δυστυχώς οι ανθρώπινες επεμβάσεις δεν σταματούν εκεί, αλλά επεκτείνονται και στην παράνομη κοπή δέντρων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απόρροια αυτής της πράξης είναι φυσικά η ραγδαία αλλαγή του σκηνικού, και η απώθηση των άγριων ζώων της περιοχής, που αναζητούν πλέον καταφύγιο σε άλλα μέρη, πιο ασφαλή και ήσυχα.

Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει άμεσα να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση και τη διαφύλαξη του σπουδαίου αυτού οικοσυστήματος στην καρδιά της Πίνδου, και να μη το αφήσουν στο έλεος της εκμετάλλευσης. Τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, η Λίμνη Αώου έμελλε να βοηθήσει τόσο στην παραγωγή ενέργειας, όσο και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Μετσόβου, που υπήρξε ένας από τους πρώτους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του τόπου, σε συνδυασμό με τα καθαρά νερά της λίμνης και τα πανέμορφα φιόρδ που δημιουργούν οι γεωλογικοί σχηματισμοί, αποτελούν ένα σκηνικό μεγάλου φυσικού κάλλους που πρέπει να διαφυλάξουμε πάση θυσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.