Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν συλληφθεί 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά.

Φωτ. αρχείου από παλαιότερη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.