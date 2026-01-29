Δωρεάν κρατικό χρήμα έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Αντίστροφα μετρά» ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος επιδοτήσεων που αφορούν εργασίες στο σπίτι: Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εξασφαλίσει ποσό που αγγίζει ακόμη και τα 36.000 ευρώ για να ανακαινίσει το σπίτι του, να αντικαταστήσει κουφώματα ή πλακίδια στο μπάνιο, να βάψει ή να αποκαταστήσει φθορές ως και να αλλάξει ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ενισχύσεις μπορούν να λάβουν όχι μόνον οι ιδιοκτήτες κενών κατοικιών, αλλά και εκείνοι που τις χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση.



Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο Μάϊο.

Άλλωστε, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών «ξεκαθάρισε» πως τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης –που αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης– θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στο τέλος Αυγούστου 2026, χωρίς να προβλέπεται καμία παράταση.

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης προβλέπουν:

Ανώτατο όριο επιδότησης έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενισχύοντας στοχευμένα τα νοικοκυριά.

«Κάλυψη» έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες με εμβαδόν έως 120 τ.μ.

Εδώ το στοιχείο «κλειδί» αφορά στο γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε «κλειστά» ακίνητα προς μίσθωση, αλλά επεκτείνεται και σε σπίτια που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος της ενίσχυσης θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία δεν θα ξεπερνά τις 36.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ακατοίκητα για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Βάσει του σχετικού σχεδιασμού, τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

60% έως 90% για γενικές εργασίες ανακαίνισης

20% έως 40% για ενεργειακές παρεμβάσεις, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις αναμένεται να καλύπτουν περίπου 20%–30% της συνολικής δαπάνης κάθε έργου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια (που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί) έχουν ως εξής:

Οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ

προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται ηλικιακός περιορισμός, για τους ενδιαφερόμενους.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» εστιάζει στη λειτουργική αποκατάσταση παλαιών κατοικιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων:

Ανακατασκευή εσωτερικών χώρων: Πλήρης ανακαίνιση σε μπάνια και κουζίνες.

Τεχνικές εργασίες: Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, πίνακες).

Κέλυφος και κουφώματα: Τοποθέτηση νέων θυρών και παραθύρων για καλύτερη μόνωση.

Ενεργειακές παρεμβάσεις: Ήπιες δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Έτσι, σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα δράση δίνει έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Τα κλειστά ακίνητα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή διαθέσιμα προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.