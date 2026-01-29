«Στο Αιγαίο όλες οι έρευνες που θα διενεργούνται πρέπει να συντονίζονται με εμάς», σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, διαμηνύοντας πως οι αναγγελθείσες NAVTEX θα είναι επ' αόριστον.

«Οι ειδοποιήσεις πλοήγησής μας, οι οποίες έχουν τη φύση τεχνικών αντιρρήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δημοσιεύονται επ' αόριστον, όχι για περίοδο δύο ετών όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε λέγοντας:

«Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας. Υπογραμμίζουμε ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νησιών με Αποστρατιωτικοποιημένο Καθεστώς (GASA) αντιτίθεται στις διεθνείς συνθήκες.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της».

