Από ίνδαλμα, λαομίσητος. Ο λόγος για τον Ιρανό μποντιμπίλντερ Χάντι Τσούπαν, o οποίος έχει κερδίσει τη μεγαλύτερη διάκριση στο μποντιμπίλντιγκ τον τίτλο του Mr. Olympia...

Ιρανοί αντικαθεστωτικοί ζητούν από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ την «εκδίωξη» του «Αγιατολάχ του μποντιμπίλντινγκ», από τον φετινό διαγωνισμό Arnold Classic, καθώς όπως φαίνεται, όχι μόνο στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς την ώρα της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, αλλά φωτογραφήθηκε και με αφίσα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πάντως, γνωστοί youtubers του μποντιμπίλντινγκ όπως ο Nick's Strength and Power, υπερασπίστηκαν τον Τσούπαν, επισημαίνοντας ότι το αδίστακτο καθεστώς μπορεί να ασκεί σοβαρές πιέσεις στον ίδιο και την οικογένειά του για να είναι «νομιμόφρων».



Ο Ιρανός, γνωστός και ως «The Persian Wolf» (Πέρσης Λύκος), είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές του σύγχρονου μποντιμπίλντινγκ, έχοντας γράψει ιστορία ως ο πρώτος Ιρανός που κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο του αθλήματος. Έχει εξαιρετική πορεία στο Mr. Olympia, την κορυφαία διοργάνωση μποντιμπίλντινγκ στον κόσμο, όπου δεν έχει βγει ποτέ εκτός της πρώτης τετράδας από το ντεμπούτο του.



